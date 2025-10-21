Advertisement
इंदौर-खंडवा रोड पर नया अपडेट, मालवा-निमाड़ के लोगों को खुशखबरी, सफर होगा आसान

Indore Khandwa Road: इंदौर-खंडवा रोड का काम तेजी से पूरा हो रहा है, माना जा रहा है कि अगले साल तक यह पूरा हो जाएगा, जिससे मालवा निमाड़ के लोगों के फायदा होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:35 PM IST
इंदौर खंडवा रोड पर तेजी से पूरा हो रहा काम
MP News: मालवा-निमाड़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इंदौर और खंडवा की दूरी अब कम होने वाली है, क्योंकि इंदौर-खंडवा रोड का काम इस साल होली तक पूरा हो जाएगा. जिससे सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा. क्योंकि अक्टूबर के महीने तक मोरटक्का के नर्मदा ब्रिज और सिमरोल के वायडक्ट का काम पूरा हो जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दावा किया है कि आगामी होली तक इंदौर से खंडवा के बीच हाईवे का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा. इसके बाद इस मार्ग पर यात्रा न केवल आसान बल्कि सुरक्षित और तेज भी हो जाएगी. 

नर्मदा ब्रिज पर जारी है काम 

मोरटक्का के नर्मदा ब्रिज का निर्माण काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है. NHAI के अनुसार, अगले चार महीनों में तीनों टनल, नर्मदा ब्रिज और वायाडक्ट पूरी तरह तैयार कर दिए जाएंगे. सिमरोल टनल के बाद 450 मीटर लंबे वायाडक्ट पर 160 गर्डर की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है. 30-30 मीटर के स्पान में बनाए गए इस वायाडक्ट पर 80 से 100 टन वजनी गर्डर को दो क्रेनों की मदद से 30 मीटर ऊंचे पियर्स पर रखा गया, यह प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी और हाल ही में पूरी हुई है, निर्माण कंपनी मेघा इंजीनियरिंग ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक इस हिस्से से ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा. मोरटक्का में बन रहा नर्मदा ब्रिज भी तेजी से तैयार हो रहा है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष सोनी के मुताबिक, पुल का एक हिस्सा जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह तक टू-लेन ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा. शेष चार स्पान का निर्माण अगले दो महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ेंः गोवर्धन पूजा के दिन CM मोहन गाय को खिलाई गुड़, कई योजनाओं का किया जिक्र

वहीं खंडवा जिले में धनगांव से बोरगांव बुजुर्ग तक का हिस्सा पहले ही दो साल पहले पूरा हो चुका है, पुल और टनल के कार्य पूर्ण होते ही पूरा फोरलेन होली से पहले चालू करने की योजना है. इंदौर–हैदराबाद कॉरिडोर के तहत तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक 6-लेन हाईवे और बलवाड़ा से धनगांव तक 4-लेन सड़क बनाई जा रही है. प्रोजेक्ट की निगरानी अब NHAI की इंदौर और खंडवा यूनिट संयुक्त रूप से कर रही हैं. ताकि काम को समय सीमा पूरा किया जा सके. 

ये सफर होगा आसान

यह हाईवे इंदौर से तेजाजी नगर, सिमरोल, बलवाड़ा, बड़वाह और बुरहानपुर होते हुए इच्छापुर तक जाएगा,  इसके आगे फिर यह महाराष्ट्र में एंट्री में कर जाएगा, जहां महाराष्ट्र में मुक्ताईनगर, जलगांव, अकोला, हिंगोली, नांदेड और फिर तेलंगाना में संगारेड्डी से होते हुए सीधे हैदराबाद पहुंचेगा. खास बात यह है कि 713 किलोमीटर लंबे इस इंदौर–हैदराबाद कॉरिडोर के बन जाने से यात्रा का समय और दूरी दोनों में बड़ी कमी आएगी. मौजूदा समय में 876 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहां करीब 18 घंटे लगते हैं, वहीं नया हाईवे तैयार होने पर यह दूरी 157 किमी घटकर लगभग 10 घंटे में पूरी की जा सकेगी. सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उद्योग, पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः इंदौर का सफाई प्रेम: पटाखों का कचरा रातोंरात हुआ साफ, रात में ही सड़कें हुई क्लीन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

