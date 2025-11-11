Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2997225
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा

Khandwa News: खंडवा में एक मुस्लिम व्यक्ति आमिर खान ने विधिवत रूप से सनातन धर्म अपना लिया है. अब वह अंगद के नाम से जाना जाएगा. महादेवगढ़ मंदिर के पुजारी ने मुंडन, पंचामृत स्नान और हवन-पूजन के साथ उसे सनातन में प्रवेश करवाया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा

Muslim Youth Embraced Sanatan Dharma: मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित कोटवाड़ा गांव के एक मुस्लिम व्यक्ति आमिर खान ने सनातन धर्म अपना लिया है. अब वह आमिर की बजाय अंगद के नाम से जाने जाएंगे. महादेवगढ़ मंदिर में मंदिर के पुजारी द्वारा पूरे विधि-विधान से सनातन धर्म अपनाने की रस्म अदा की गई, जिसमें मुंडन संस्कार, पंचामृत स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन शामिल था. सनातन धर्म अपनाने के बाद आमिर ने कहा कि अब महादेव का चौकीदार बनूंगा.

मुस्लिम युवक ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म
दरअसल, खंडवा के कोटवाड़ा गांव के निवासी आमिर खान निर्माणाधीन मकानों में चौकीदारी का काम करते थे. हाल ही में उनके दोस्त मोहम्मद ने भी सनातन धर्म अपना लिया. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी सनातन धर्म अपनाया. मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मुंडन संस्कार, पंचामृत स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन (पवित्र अनुष्ठान) कराकर सनातन धर्म की दीक्षा दिलाई.

भगवान शिव से प्रभावित
आमिर खान ने बताया कि वह लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति से प्रभावित थे. उन्हें लगता था कि शिव की सरलता, क्षमा और करुणा उनके जीवन की दिशा बदल सकती है. इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सनातन धर्म में लौटने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है. आमिर खान ने खंडवा की प्रसिद्ध महादेव मंदिर समिति के निदेशक अशोक पालीवाल से संपर्क किया. उन्होंने इस्लाम धर्म त्यागकर सनातन परंपरा में लौटने और अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा में बिताने की इच्छा व्यक्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

सनातन में लौटने वालों का स्वागत
उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अशोक पालीवाल ने तुरंत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई. उन्होंने कहा कि किसी की आस्था और जीवन दर्शन व्यक्तिगत निर्णय होते हैं और जब कोई व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार के साथ धर्मांतरण करता है, तो यह सामाजिक समरसता का प्रतीक बन जाता है. हम सनातन में लौटने वालों का स्वागत करते हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

khandwa newsmp news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में लगेगा राज्य का सबसे बड़ा आवास मेला, सस्ते मकान की होगी सुविधा
mp news
भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर
raipur news
डॉग स्क्वायड की तैनाती, संदिग्धों की तलाशी; दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद इंदौर में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी पुलिस निगरानी
bhopal aiims
भोपाल एम्स में शुरू हुई स्मार्ट सुविधा, मरीजों को बड़ी राहत
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में 11 की मौत, 24 घायल, एमपी-छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट
MP police news
अब नए लुक में दिखेगी एमपी पुलिस! कड़ाके की ठंड में बदली गई वर्दी, आदेश जारी
mp news
दो टीचरों के भरोसे 650 छात्रों का भविष्य; भैंस के साथ सड़क पर उतरे लॉ स्टूडेंट्स
mp sir survey
ऐसे कैसे होगा SIR? बीएलओ ने फॉर्म बांटे, पर तरीका नहीं बताया; लोगों ने कहा...
Betul news hindi
बिजली विभाग की अर्थी! क्यों धरने पर बैठ गए किसान, 7 दिन के अल्टीमेटम का क्या है मामल