आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा

Muslim Youth Embraced Sanatan Dharma: मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित कोटवाड़ा गांव के एक मुस्लिम व्यक्ति आमिर खान ने सनातन धर्म अपना लिया है. अब वह आमिर की बजाय अंगद के नाम से जाने जाएंगे. महादेवगढ़ मंदिर में मंदिर के पुजारी द्वारा पूरे विधि-विधान से सनातन धर्म अपनाने की रस्म अदा की गई, जिसमें मुंडन संस्कार, पंचामृत स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन शामिल था. सनातन धर्म अपनाने के बाद आमिर ने कहा कि अब महादेव का चौकीदार बनूंगा.

मुस्लिम युवक ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म

दरअसल, खंडवा के कोटवाड़ा गांव के निवासी आमिर खान निर्माणाधीन मकानों में चौकीदारी का काम करते थे. हाल ही में उनके दोस्त मोहम्मद ने भी सनातन धर्म अपना लिया. इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी सनातन धर्म अपनाया. मंदिर के पुजारियों ने उन्हें मुंडन संस्कार, पंचामृत स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन (पवित्र अनुष्ठान) कराकर सनातन धर्म की दीक्षा दिलाई.

भगवान शिव से प्रभावित

आमिर खान ने बताया कि वह लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति से प्रभावित थे. उन्हें लगता था कि शिव की सरलता, क्षमा और करुणा उनके जीवन की दिशा बदल सकती है. इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सनातन धर्म में लौटने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है. आमिर खान ने खंडवा की प्रसिद्ध महादेव मंदिर समिति के निदेशक अशोक पालीवाल से संपर्क किया. उन्होंने इस्लाम धर्म त्यागकर सनातन परंपरा में लौटने और अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा में बिताने की इच्छा व्यक्त की.

Add Zee News as a Preferred Source

सनातन में लौटने वालों का स्वागत

उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अशोक पालीवाल ने तुरंत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई. उन्होंने कहा कि किसी की आस्था और जीवन दर्शन व्यक्तिगत निर्णय होते हैं और जब कोई व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार के साथ धर्मांतरण करता है, तो यह सामाजिक समरसता का प्रतीक बन जाता है. हम सनातन में लौटने वालों का स्वागत करते हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.