खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2911046
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज

Hindu Jagran Manch Khandwa: खंडवा में हिंदू संगठनों ने ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में भगवा झंडे के अपमान का आरोप लगाया है. संगठनों का आरोप है कि जुलूस के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के गीत भी बजाए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज

Hindu Organizations Protest in Khandwa: खंडवा में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में भगवा ध्वज का अपमान और पाकिस्तान आर्मी का गीत बजाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है. बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रात में कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इस्लाम धर्म से संबंधित पोस्टर
दरअसल, खंडवा में कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला था. दोपहर में  शहर के अलग-अलग क्षेत्र से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन शामिल हुए थे. इस जुलूस में इस्लाम धर्म से संबंधित झंडे ,बैनर पोस्टर लगाए गए थे. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं ने भगवा रंग के झंडे भी फहराए. जिसमें उर्दू भाषा में नारे लिखे हुए थे.

पाकिस्तानी आर्मी की धुन
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ जगह जुलूस में पाकिस्तान आर्मी की धुन भी बजाई गई. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि झंडे के रूप में भगवा रंग का इस्तेमाल करने से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है. उन्होंने कहा कि भगवा रंग के झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे. गणेश उत्सव के दौरान लगाए गए भगवा झंडे को भी कुछ स्थानों से हटाने के आरोप भी हिंदू संगठनों ने लगाए. इन्हीं बातों को लेकर रात में हिंदूवादी संगठन के लोग कोतवाली थाने पहुंचे और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सोपा.

Add Zee News as a Preferred Source

मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, सीएसपी अभिनव बारंगे ने कहा कि आपत्तिजनक नारेबाजी और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है. सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाले लोगों पर जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव होगी, वह की जाएगी.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा

ये भी पढ़ें- क्या दूध नॉनवेज है? पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा शख्स, जब पुलिस ने पकड़ा तो किया चौंकाने वाला खुलासा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Khandwacrime news

Trending news

Khandwa
खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग
Lunar Eclipse 2025
चंद्रग्रहण पर बदल गई मंदिरों की टाइमिंग, जानें कौन सा मंदिर कब से कब तक रहेगा बंद
Ujjain
सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक होते हैं भगवान के दर्शन
Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
sheopur
चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग
CG News
कोरबा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत
Anuppur
ना चालान का डर, ना दुर्घटना का खतरा; MP के इस जिले में फ्री में हेलमेट दे रही पुलिस
mp news live update
रायपुर-भोपाल समेत कई जगहों पर बप्पा की विदाई शुरू, कोरबा में विसर्जन के दौरान हादसा
indore news
इंदौर में भारी बारिश का कहर, सितंबर में बरस रही आफत, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी
;