खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज

Hindu Organizations Protest in Khandwa: खंडवा में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में भगवा ध्वज का अपमान और पाकिस्तान आर्मी का गीत बजाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है. बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रात में कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इस्लाम धर्म से संबंधित पोस्टर

दरअसल, खंडवा में कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला था. दोपहर में शहर के अलग-अलग क्षेत्र से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन शामिल हुए थे. इस जुलूस में इस्लाम धर्म से संबंधित झंडे ,बैनर पोस्टर लगाए गए थे. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम युवाओं ने भगवा रंग के झंडे भी फहराए. जिसमें उर्दू भाषा में नारे लिखे हुए थे.

पाकिस्तानी आर्मी की धुन

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ जगह जुलूस में पाकिस्तान आर्मी की धुन भी बजाई गई. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि झंडे के रूप में भगवा रंग का इस्तेमाल करने से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई है. उन्होंने कहा कि भगवा रंग के झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे. गणेश उत्सव के दौरान लगाए गए भगवा झंडे को भी कुछ स्थानों से हटाने के आरोप भी हिंदू संगठनों ने लगाए. इन्हीं बातों को लेकर रात में हिंदूवादी संगठन के लोग कोतवाली थाने पहुंचे और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सोपा.

मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, सीएसपी अभिनव बारंगे ने कहा कि आपत्तिजनक नारेबाजी और अन्य आरोपों की जांच की जा रही है. सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाले लोगों पर जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव होगी, वह की जाएगी.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा

