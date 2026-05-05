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जनसुनवाई में नहीं चलेगी 'दादागिरी'! रास्ते के विवाद पर अधिकारियों से भिड़े किसान, सिटी मजिस्ट्रेट ने भेजा जेल

Khandwa Jansunwai Dispute: खंडवा में कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान जमीन विवाद को लेकर पहुंचे दो किसानों ने हंगामा किया. इतना ही नहीं अधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया. शांति भंग करने के आरोप में सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें गिरफ्तार कर जमानत का अवसर दिया.

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 05, 2026, 06:12 PM IST
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Khandwa Farmer Arrested
Khandwa Farmer Arrested

Khandwa Farmer Arrested: खंडवा में कलेक्टर की जनसुनवाई में जमीन विवाद को लेकर पहुंचे दो किसानों ने हंगामा कर दिया. यह किसान अपने खेत में जाने के रास्ते की समस्या का हल निकालने के लिए जनसुनवाई में आए थे. इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई में अधिकारियों के साथ अनर्गल आरोप लगाते हुए अभद्र व्यवहार किया. शांति भंग करने के आरोप में सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें गिरफ्तार किया और जमानत पेश करने का मौका दिया. किसानों ने जब जमानत नहीं ली तो उन्हें जेल भेज दिया गया.

मामला छैगांवमाखन तहसील के ग्राम बरूड़ का है, जहां के किसान रामनारायण मौजीलाल और श्याम रामनारायण अपनी खेती की जमीन में जाने के रास्ते की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. पीड़ित किसानों का कहना है कि उनकी वर्ष 1981 की जमीन रजिस्ट्री में  खेत में जाने का रास्ता दर्ज है. लेकिन 2 साल पहले एक अन्य किसानों ने जमीन खरीद ली तब उसने रास्ता बंद कर दिया. इसी रास्ते के विवाद को हल करवाने के लिए वह जनसुनवाई में पहुंचे थे.

जनसुनवाई में किया हंगामा 
इन किसानों ने पूर्व के अपर कलेक्टर की कार्यशैली और निर्णय पर आपत्ति लेते हुए जनसुनवाई में ही हंगामा कर दिया. खेत में जाने का रास्ता बंद होने की वजह से पिछले 3 साल से वह खेती नहीं कर पा रहे हैं. किसानों ने बताया कि वे तहसील और एसडीएम कोर्ट में यह मामला जीत चुके हैं, लेकिन बाद में तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा फैसला बदल दिया गया. इसके बाद मामला इंदौर, ग्वालियर राजस्व मंडल और हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिला.

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प्रशासन का सख्त रुख
जनसुनवाई के दौरान विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने बताया कि किसानों ने अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट पर उतारू हो गए थे. स्थिति बिगड़ने से पहले ही कार्रवाई करते हुए उन्हें धारा 151 और 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया. इन किसानों को जमानत लेने का मौका भी दिया गया, लेकिन जब उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया तो उन्हें जेल भेज दिया गया.

कोर्ट में समाधान संभव
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी बात रखने का निर्धारित तरीका होता है, लेकिन संबंधित लोगों ने दादागिरी की. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला जमीन के रास्ते से जुड़ा है और विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, जिसका निराकरण न्यायालय में ही संभव है. जनसुनवाई में ऐसे मामलों का फैसला नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में न्यायालयीन मामलों का निराकरण नहीं होता. समझाने के बावजूद अभद्र व्यवहार किया गया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी.

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