गेहूं खरीदी पर MP में सियासत तेज, पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बारदान की कमी को बताया साजिश

Jitu Patwari on wheat procurement​: खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया. जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की वर्षा की गई. इस दौरान जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी के मुद्दे को लेकर मोहन यादव की सरकार पर जमकर निशाना साधा. सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि खरीदी की तारीखें बार-बार बढ़ाई जा रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं. उनके अनुसार, 10 करोड़ बारदान की जरूरत के मुकाबले केवल ढाई करोड़ बारदान के लिए पैसा जमा कराया गया है, जो एक सोची-समझी साजिश है, ताकि किसान मजबूर होकर अपना अनाज व्यापारियों को सस्ते में बेचें. पटवारी ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर 9 अप्रैल को कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी.

'कांग्रेस में अब मैं के लिए कोई जगह नहीं है'

वहीं इस दौरान उन्होंने बार-बार कांग्रेस को मिली हार को लेकर कहा कि, 'कांग्रेस में अब मैं के लिए कोई जगह नहीं है. जो हमारी विचारधारा को आत्मसात नहीं करेगा, उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं. जीतू पटवारी ने कहा कि जो नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा को आत्मसात करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा. गुटबाजी करने वालों पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाने की बात कही.'

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