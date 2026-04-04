Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3165895
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

गेहूं खरीदी पर MP में सियासत तेज, पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बारदान की कमी को बताया साजिश

Jitu Patwari on wheat procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है. खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, किसानों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया गया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेहूं खरीदी पर MP में सियासत तेज, पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बारदान की कमी को बताया साजिश

Jitu Patwari on wheat procurement​: खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया. जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की वर्षा की गई. इस दौरान जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी के मुद्दे को लेकर मोहन यादव की सरकार पर जमकर निशाना साधा. सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए वादे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि खरीदी की तारीखें बार-बार बढ़ाई जा रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं. उनके अनुसार, 10 करोड़ बारदान की जरूरत के मुकाबले केवल ढाई करोड़ बारदान के लिए पैसा जमा कराया गया है, जो एक सोची-समझी साजिश है,  ताकि किसान मजबूर होकर अपना अनाज व्यापारियों को सस्ते में बेचें. पटवारी ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर 9 अप्रैल को कांग्रेस पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी.

'कांग्रेस में अब मैं के लिए कोई जगह नहीं है'
वहीं इस दौरान उन्होंने बार-बार कांग्रेस को मिली हार को लेकर कहा कि, 'कांग्रेस में अब मैं के लिए कोई जगह नहीं है. जो हमारी विचारधारा को आत्मसात नहीं करेगा, उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं.  जीतू पटवारी ने कहा कि जो नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा को आत्मसात करेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा. गुटबाजी करने वालों पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाने की बात कही.' 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : फूड लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है ये जगह, भोपाल में यहां उठाएं बेस्ट स्ट्रीट फूड का लुत्फ, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे उंगलियां

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

Jitu PatwariMOHAN YADAV GOVERNMENT

Trending news

Panna news
मौत बनकर आई बिजली की तार: एक झटके में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार...
damoh news
नूरी नगर में बिजली विभाग का बड़ा छापा, सैकड़ों घरों में पकड़ी गई 'चोरी की बिजली'
satna news
रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने पर भड़कीं महिलाएं, सड़कों पर उतरकर किया चक्काजाम
Jitu Patwari
गेहूं खरीदी पर MP में सियासत तेज, पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप...
mp electricity news
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, समाधान योजना के तहत बिल में मिलेगी 90% तक की छूट
annupur news
अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत, 1 की मौत; मलबे में 4 फंसे
school chale hum campaign
MP के स्कूलों में अनूठी पाठशाला, अधिकारियों ने पढ़ाया सफलता का पाठ...
mp board new rules
10वीं-12वीं के छात्रों को झटका! परीक्षा फीस में 25% इजाफा; बेस्ट ऑफ फाइव भी खत्म
khandwa news
भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत! राज्यपाल के कार्यक्रम में महिलाओं ने काटा हंगामा
betul news
ये कैसा मजाक? बैतूल में 'सस्ती किताबों' के नाम पर सजा मेला, काउंटर से बुक ही गायब