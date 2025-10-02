खंडवा में बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरी, 11 लोगों की मौत

10 People Died in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा में दर्दनाक हादसा हो गया. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिर गई. हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में आठ लड़कियां शामिल हैं. घटना जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पंधाना थाना क्षेत्र के पाडल फाटा और जामली गांव की बीच की है. एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है. रेस्क्यू अभी जारी है.

वापस लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, पाडल फटा गांव के लोग दोपहर माताजी की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए आबना नदी पर पहुंचे थे. लौटते समय टैक्ट्रर-ट्रॉली पुलिस से नीचे नदी में गिर गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगभग 20 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे. हादसा होते हुए 10-12 युवकों ने लोगों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी.

मौके पर पहुंचे अधिकारी

वहीं हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई. तुरंत ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद 9 लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख की सहायता देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों को इलाज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद हैं. शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मृतकों के निकटतम परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. देवी मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिजनों को संबल हेतु प्रार्थना है.