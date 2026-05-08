रीवा में पदस्थ कांस्टेबल का खंडवा में मिला शव, पेड़ से लटकती मिली लाश, 5 मई से था छुट्टी पर

Constable Body Found in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा में एक पुलिसकर्मी का शव पेड़ से लटका मिला. पुलिस कांस्टेबल रीवा में पदस्थ था और 5 तारीख को छुट्टी लेकर अपने गृह नगर बड़वानी में जाने के लिए निकला था. इसकी पहचान अनसिंह नरगावे के रूप में हुई है. सुबह लगभग 10:00 बजे किशोर कुमार मुक्तिधाम के पास सुनसान जगह पर स्थानीय लोगों ने जब पेड़ पर शव लटकते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी. प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में तैनात था

खंडवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर बताया कि खंडवा के इंदौर रोड पर सुनसान जगह एक युवक के पेड़ से लटकने की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल ही पदम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जांच पड़ताल करने पर पता चला कि युवक पुलिस कांस्टेबल है, जो रीवा जिले के गढ़ थाने में पदस्थ है और 5 तारीख को छुट्टी का आवेदन देकर अपने गृह नगर बड़वानी के लिए निकला था.

परिजनों के संपर्क में था

घटना की सूचना के बाद परिजन भी खंडवा पहुंचे. मृतक पुलिस कांस्टेबल का एक चचेरा भाई दीवान सिंह नरगावे खरगोन कोतवाली थाने में सब इंस्पेक्टर पदस्थ है, जो लगातार उसके संपर्क में था. उसने बताया कि थोड़ी देर के लिए उसका फोन चालू हुआ तो उसने बताया कि वह परेशान है और खंडवा तक आ गया है. इसके बाद उसने फोन बंद कर लिया. वह क्यों परेशान है यह नहीं बताया.

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पुलिस ने दी सूचना

दीवान सिंह ने बताया कि खंडवा पुलिस के माध्यम से दोपहर में उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई का शव पेड़ से लटका मिला है. सूचना के बाद वह खंडवा पहुंचे. मृतक कांस्टेबल की सगाई हो चुकी थी और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी. परिजनों को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उसने यह कदम क्यों उठाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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