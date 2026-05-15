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इंदिरा सागर ब्रिज से खाई में गिरी बोलेरो, ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, पुलिस ने निकाला शव

Khandwa News-खंडवा में इंदिरा सागर बांध के सामने बने ब्रिज से एक बोलेरो वाहन नीचे खाई में गिर गया. इस हादसे में मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई. यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ. नींद की झपकी आने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 15, 2026, 06:50 PM IST
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इंदिरा सागर ब्रिज से खाई में गिरी बोलेरो, ड्राइवर की मौके पर ही हुई मौत, पुलिस ने निकाला शव

Khandwa Road Accident-मध्यप्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के सामने शुक्रवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा इतना भयानक था कि कार इंदिरा सागर बांध के बाहरी गिस्से में 50 फीट नीचे खाई में जा गिरी. घटना तड़के 4 बजे की है. हादसे में पावर स्टेशन की रिटेनिंग वॉल भी क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया. 

जाल को तोड़ते हुए खाई में गिरी कार
जानकारी के अनुसार, सुबह 4 बजे भोपाल की तरफ से आई तेज रफ्तार बोलेरो जाली को तोड़ते हुए नीचे उतर गई. जिससे वाहन खाई में गिर गया, मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई. पुलिस ने 50 फीट नीचे उतरकर कार के गेट खोले और ड्राइवर का शव बाहर निकाला. मृतक की पहचान अभिषेख नरगावे पिता मायाराम नरगावे के रूप में हुई है. 

अकेला था युवक
हादसे के समय वाहन में ड्राइवर अकेला था. बोलेरो कार अभिषेक की है, जिसे वह टैक्सी के रूप में चलाता था. गुरुवार रात अभिषेक कुछ सवारी छोड़ने के लिए पुनासा से राजगढ़ गया था. सवारी को छोड़ने के बाद वह राजगढ़ से वापस लौट रहा था. इसी दौरान इंदिरा सागर ब्रिज के सामने हादसा हो गया. अगर पावर स्टेशन की रिटेनिंग वॉल न होती तो कार टरबाइन से आने वाले पानी में बह जाती. 

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सिर और छाती में गहरी चोटें
नमर्दानगर टीआई विकास खींची ने बताया कि मृतक कार ड्राइवर अभिषक को शव गेट तोड़कर बाहर निकाला गया. शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सिर और छाती पर गहरी चोंट होने से मौत होना बताया. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आशंका जताई जा रह है कि सुबह नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हो सकता है. फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-कर्ज से बचने के लिए रची खुद की कार चोरी की साजिश, दोस्तों के साथ मिलकर चुराई

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