टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान, बड़ा हादसा टला!

khandwa News: खंडवा जिले के पंधाना में टेकऑफ के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ाता हुआ देखा गया. उड़ते समय हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चला गया और कुछ पलों के लिए हवा में रुक गया, जिससे वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.
CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, जो खंडवा के पंधाना में अचानक टेकऑफ़ के दौरान लड़खड़ाने लगा. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर ज़मीन से ऊपर उठते ही बाईं ओर झुका, फिर सीधा हुआ और फिर थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा. हालांकि करीब 36 सेकंड बाद वह वापस टेकऑफ़ कर गया.
टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया हेलीकॉप्टर
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के दौरे पर थे. पंधाना में हुए राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौट रहे थे. जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेकऑफ के लिए उड़ा, वह अचानक पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा और कुछ पलों के लिए रुक गया. हेलीकॉप्टर के डगमगाने से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और आम लोगों में घबराहट फैल गई, जिससे सबकी सांसें थम गईं.
पायलट ने ऐसे किया कंट्रोल
हालांकि, पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर की स्पीड कंट्रोल कर ली. ज़्यादा धूल न उड़े, इसलिए स्पीड धीमी कर दी गई. कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर स्टेबल हो गया और सुरक्षित रूप से उड़ गया. इसके बाद मुख्यमंत्री सुरक्षित रूप से भोपाल पहुंच गए.
खंडवा के SP ने क्या कहा?
वहीं इस मामले पर खंडवा के SP मनोज कुमार राय ने बताया कि विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी. संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात की गई. उन्होंने बताया कि यह नॉर्मल था. टेकऑफ के दौरान, हेलीकॉप्टर उस दिशा में नहीं था जिस दिशा में उसे होना चाहिए था. यह हवा में ऊपर उठा और अपनी तय दिशा में मुड़ने लगा. इसी बीच, बहुत धूल उड़ने लगी. धूल को और बढ़ने से रोकने के लिए पायलट ने हेलीकॉप्टर की स्पीड धीमी कर दी. कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लाया गया और वापस रोक दिया गया.
