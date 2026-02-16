Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3111006
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखंडवा

टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान, बड़ा हादसा टला!

khandwa News: खंडवा जिले के पंधाना में टेकऑफ के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ाता हुआ देखा गया. उड़ते समय हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चला गया और कुछ पलों के लिए हवा में रुक गया, जिससे वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान, बड़ा हादसा टला!

CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, जो खंडवा के पंधाना में अचानक टेकऑफ़ के दौरान लड़खड़ाने लगा. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर ज़मीन से ऊपर उठते ही बाईं ओर झुका, फिर सीधा हुआ और फिर थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा.  हालांकि करीब 36 सेकंड बाद वह वापस टेकऑफ़ कर गया.

टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया हेलीकॉप्टर
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के दौरे पर थे. पंधाना में हुए राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौट रहे थे. जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेकऑफ के लिए उड़ा, वह अचानक पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा और कुछ पलों के लिए रुक गया. हेलीकॉप्टर के डगमगाने से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और आम लोगों में घबराहट फैल गई, जिससे सबकी सांसें थम गईं.

पायलट ने ऐसे किया कंट्रोल
हालांकि, पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर की स्पीड कंट्रोल कर ली. ज़्यादा धूल न उड़े, इसलिए स्पीड धीमी कर दी गई. कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर स्टेबल हो गया और सुरक्षित रूप से उड़ गया. इसके बाद मुख्यमंत्री सुरक्षित रूप से भोपाल पहुंच गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM मोहन का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री बोले- 'नहीं गाना तो पाकिस्तान जाओ'

 

खंडवा के SP ने क्या कहा?
वहीं इस मामले पर खंडवा के SP मनोज कुमार राय ने बताया कि विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी. संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात की गई. उन्होंने बताया कि यह नॉर्मल था. टेकऑफ के दौरान, हेलीकॉप्टर उस दिशा में नहीं था जिस दिशा में उसे होना चाहिए था. यह हवा में ऊपर उठा और अपनी तय दिशा में मुड़ने लगा. इसी बीच, बहुत धूल उड़ने लगी. धूल को और बढ़ने से रोकने के लिए पायलट ने हेलीकॉप्टर की स्पीड धीमी कर दी. कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लाया गया और वापस रोक दिया गया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "खंडवा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavkhandwa news

Trending news

cm mohan yadav
टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान
chhatarpur news
'बाप तो बाप होता है...' T-20 क्रिकेट में PAK की हार पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
Budget session of Madhya Pradesh Legislative Assembly
आज से शुरू होगा MP विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री इस दिन पेश करेंगे पेपरलेस बजट
Chhattisgarh famous youtuber village
देश का पहला यू-ट्यूबर गांव तुलसी अब वीरान, हमर फ्लिक्स स्टूडियो पर लगा ताला...
cg raipur news
जेल से बाहर आते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता की ली जान, सिर, चेहरे, सीने पर किए कई वार
Vikramotsav
गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका! उज्जैन व्यापार मेले में रोड टैक्स पर 50% की छूट...
niwari news
MP में यहां बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, 240 एकड़ जमीन चिन्हित, युवाओं को बड़ी सौगात
Navgraha Shakti Peetha
डबरा में ऐसा क्या देख लिया CM ने की बोल पड़े, 'आपने तो जंगल में मंगल कर दिया'...
Bilaspur News
पति ने पांचवी पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव को घर से 4-5 किमी दूर पेड़ पर लटकाया
bhopal news
भोपाल में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के काले गुबार से ढका आसमान, मचा हड़कंप