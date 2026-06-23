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आरक्षक पर वर्दी उतारकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, हिंदी संगठनों ने जताई नाराजगी, SP ने किया लाइन अटैच

Khandwa News-खंडवा में पुलिस आरक्षक अफराज मिर्जा पर सोशल मीडिया पर वर्दी उतारते हुए अश्लीलता फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं. हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Written ByPramod SinhaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:56 PM IST
आरक्षक पर वर्दी उतारकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, हिंदी संगठनों ने जताई नाराजगी, SP ने किया लाइन अटैच

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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