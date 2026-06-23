/आरक्षक पर वर्दी उतारकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, हिंदी संगठनों ने जताई नाराजगी, SP ने किया लाइन अटैच

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Allegations Against Constable-खंडवा जिले में पदस्थ आरक्षक अफराज मिर्जा पर पुलिस वर्दी को दागदार करने के आरोप लगे हैं. यह आरक्षक सोशल मीडिया पर किसी से चैट करते हुए पुलिस की वर्दी उतरते हुए अश्लील वीडियो बना रहा है. हिंदूवादी संगठन ने आरक्षक पर महिलाओं से जुड़े कथित अश्लील वीडियो, फोटो और चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाना पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है.
आरक्षक के अश्लील वीडियो आए सामने
शिकायत में खालवा थाने में पदस्थ आरक्षक अफराज मिर्जा पर आरोप लगाए गए हैं कि कोतवाली थाने में पदस्थापना के दौरान उसके कुछ कथित अश्लील वीडियो और महिलाओं के साथ फोटो सामने आए हैं. शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को एक पेन ड्राइव भी सौंपी, जिसमें कथित वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री होने का दावा किया गया है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आरक्षक ने अपने पद और वर्दी का दुरुपयोग करते हुए कई महिलाओं और युवतियों को कथित रूप से परेशान किया.
सीएम से जांच कराने की मांग
साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड की जांच कर पूरे मामले की पड़ताल करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ताओं ने कुछ महिलाओं को दबाव में रखने और ब्लैकमेल किए जाने की आशंका भी जताई है. मामले को लेकर महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल ने आरक्षक पर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे वर्दी जिहाद जुड़ा मामला बताया और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
आरक्षक को किया गया लाइन अटैच, जांच जारी
शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक अफराज मिर्जा को लाइन अटैच कर दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर ने बताया कि प्राप्त शिकायत, चैट और वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. मामले की जांच सिटी एसपी स्तर पर कराई जाएगी तथा विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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