/आरक्षक पर वर्दी उतारकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, हिंदी संगठनों ने जताई नाराजगी, SP ने किया लाइन अटैच

आरक्षक को किया गया लाइन अटैच, जांच जारी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक अफराज मिर्जा को लाइन अटैच कर दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर ने बताया कि प्राप्त शिकायत, चैट और वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. मामले की जांच सिटी एसपी स्तर पर कराई जाएगी तथा विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.