इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर घटिया निर्माण की खुली पोल, शुरू होने से पहले ही धंसी पुलिया, दिखने लगे सरिए

पुलिया का हिस्सा धंसा, सरिए दिखने लगे

बसवा के पहले खिरकिया नदी की पुलिया के स्लैब का एक हिस्सा धंस गया. सभी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके पहले ही खिरकिया नदी पर बन रहे ब्रिज की पुलिया का हिस्सा धंसने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. यहां लोहे के सरिए पूरी तरह दिखने लगे थे. आनन-फानन में रोड पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने दोनों छोरों पर आवागमन रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि भारी वाहन न निकल सकें. अपनी पोल को ढकने के लिए उन्होंने इसे तिरपाल से ढक दिया, ताकि आने-जाने वालों को निर्माण कंपनी की अनदेखी दिखाई न दे.