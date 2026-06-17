इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर घटिया निर्माण की खुली पोल, शुरू होने से पहले ही धंसी पुलिया, दिखने लगे सरिए

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MP News-करोड़ों की लागत से बन रहे इंदौर-इच्छापुर फोरलेन के बलवाड़ा के धनगांव के बीच, बसवा गांव के पास बनी पुलिया के स्लैब का एक हिस्सा धंस गया. आवागमन शुरू होने के पहले ही इस पुलिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गुणवत्ता वाले दावों की पोल खोल दी. जब यह मामला उजागर हुआ, तो रातों-रात इसे रिपेयर भी कर दिया गया. लेकिन एक छोटी सी पुलिया के इस गड्ढे ने NHAI के बड़े-बड़े दावों की असलियत सामने ला दी है.
203 किलोमीटर लंबा है मार्ग
इंदौर के महाराष्ट्र के आदिलाबाद तक 203 किलोमीटर लंबा यह नेशनल हाईवे बन रहा है. अलग-अलग टुकड़ों में इसके टेंडर हुए हैं. इसके दो पार्ट बन चुके हैं, जहां से आवागमन चालू है. तीसरा पार्ट धनगांव से बलवाड़ा तक बन रहा है और अभी इस पर काम चल रहा है. खरगोन जिले के बसवा गांव के बाहर से निकलने वाला यह मार्ग खिरकिया नदी के ऊपर से गुजरता है. इस नदी पर पुलिया बनाई गई है, जिसमें एक बड़ा फॉल्ट सामने आ गया है.
नेशनल हाईवे पर घटिया निर्माण
बलवाड़ा से धनगांव तक के हिस्से में नर्मदा नदी का विराट सिक्स लेन पुल एवं अनेकों पुल-पुलियाएं शामिल हैं.लेकिन ठेकेदार द्वारा इस सड़क निर्माण में किस तरह का घटिया निर्माण किया जा रहा है, उसकी पोल बार-बार सामने खुलती रही है।.बसवा के निकट एक पुल का स्लैब टूट गया और उसके अंदर के सरिए नजर आने लगे, जिससे अब लोग डरने लगे हैं.
पुलिया का हिस्सा धंसा, सरिए दिखने लगे
बसवा के पहले खिरकिया नदी की पुलिया के स्लैब का एक हिस्सा धंस गया. सभी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके पहले ही खिरकिया नदी पर बन रहे ब्रिज की पुलिया का हिस्सा धंसने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. यहां लोहे के सरिए पूरी तरह दिखने लगे थे. आनन-फानन में रोड पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने दोनों छोरों पर आवागमन रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि भारी वाहन न निकल सकें. अपनी पोल को ढकने के लिए उन्होंने इसे तिरपाल से ढक दिया, ताकि आने-जाने वालों को निर्माण कंपनी की अनदेखी दिखाई न दे.
भ्रष्टाचार हुआ उजागर
ब्रिज से कंक्रीट गिरने के बाद स्लैब बाहर आ गई है और वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है. मौके पर उजागर हुई स्लैब की गुणवत्ता देखकर ग्रामीण और राहगीर हैरान हैं. ब्रिज धंसने के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने लापरवाही छिपाने की कोशिश की. स्लैब गिरने वाली जगह पर पहले बारदान (बोरियां) बिछाए गए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई. इसके आसपास पत्थरों का ढेर लगाकर दोनों छोर पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताकि कोई वाहन हादसे का शिकार न हो. मामले की भनक लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाकर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया.
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