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इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर घटिया निर्माण की खुली पोल, शुरू होने से पहले ही धंसी पुलिया, दिखने लगे सरिए

Khandwa News-इंदौर-इच्छापुर फोरलेन हाईवे पर उद्घाटन से पहले ही खिरकिया नदी की पुलिया का स्लैब धंस गया, जिससे NHAI और ठेकेदार के घटिया निर्माण की पोल खुल गई. ठेकेदार के कर्मचारियों ने बैरिकेड, बारदान और मिट्टी डालकर इस लापरवाही को छिपाने की कोशिश की. लेकिन ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया.

Written ByPramod SinhaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:47 PM IST
इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर घटिया निर्माण की खुली पोल, शुरू होने से पहले ही धंसी पुलिया, दिखने लगे सरिए

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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