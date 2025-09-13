किसानों के हक पर डाका! गोदाम से निकला 5 ट्रक यूरिया गायब, किसानों ने मचाया हंगामा

Khandwa Fertilizer Black Marketing: खंडवा में यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसमें एक जिला सहकारी बैंक का कर्मचारी है और दूसरा ट्रांसपोर्टर का सुपरवाइजर है. इन दोनों ने रेलवे के माल गोदाम से पांच ट्रकों में लगभग 3000 बोरी यूरिया खाद ग्रामीण सोसाइटी में पहुंचाने के लिए उठाया और रस्ते से गायब कर दिया. इन लोगों ने ग्रामीण सोसाइटी की फर्जी सील और हस्ताक्षर करके फर्जी प्राप्ति रसीद भी बना ली. जब ग्रामीण सोसाइटी में खाद नहीं पहुंचा और किसानों ने हल्ला मचाया तब मामला उजागर हुआ. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला लगभग ढाई महीने पुराना है. 30 जून को खंडवा के रेलवे माल गोदाम से यूरिया खाद भरकर 5 ट्रक रवाना हुए. इस पर लगभग 3000 बोरी यूरिया खाद था. जिन्हें खंडवा जिले की ग्रामीण सोसाइटी में पहुंचना था. रेलवे माल गोदाम से खाद तो निकला लेकिन यह सोसाइटी में नहीं पहुंचा. इसमें जिला सहकारी बैंक के एक कर्मचारी जीवन वर्मा और ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइजर राजेश मंडलोई ने आपस में मिली भगत करके यह पूरा खाद गायब कर दिया.

जब ग्रामीण क्षेत्रों में खाद नहीं पहुंचा और किसानों ने शिकायत दर्ज की तब मामला उजागर हुआ. पंधाना की भाजपा विधायक छाया मोरे ने भी खाद नहीं पहुंचने पर घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी. किसान नेताओं ने भी कहा कि किसानों के हक का खाद कालाबाजारी करके खुले मार्केट में बेचने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए.

दो गिरफ्तार

जब मामला उजागर हुआ तो इन दोनों आरोपियों ने बाजार से दूसरी कंपनी का खाद उठाकर लगभग डेढ़ महीने बाद अलग-अलग सोसाइटियों में पहुंचाया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कलेक्टर के निर्देश पर एक जांच समिति बनाई गई और पूरे मामले की पड़ताल की गई. पुलिस ने जिला विपणन अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया. पुलिस ने जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि खाद की इस कालाबाजारी में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं. उनके बारे में गंभीरता से जांच की जा रही है. मिली भगत पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्र वाई की जाएगी.

