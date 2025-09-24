 2 पत्नियों का हत्यारा और 'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, जेल में सीखी थी तांत्रिक विद्या
2 पत्नियों का हत्यारा और 'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, जेल में सीखी थी तांत्रिक विद्या

Khandwa News-खंडवा में कब्र खोदकर लाशों के छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने कबूल किया है कि वह तंत्र क्रिया के लिए लाशों के बाल काटता था. आरोपी अपनी दो पत्नियों की भी हत्या कर चुका है. अब पुलिस उसके खिलाफ रासुका लगाने की कार्रवाई कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:44 PM IST
2 पत्नियों का हत्यारा और 'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, जेल में सीखी थी तांत्रिक विद्या

MP News-मध्यप्रदेश के खंडवा में कब्रस्तिान में कब्रें खोदकर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह तंत्र क्रिया के लिए लाशों के बाल काटता था. उसने तांत्रिक किय्राएं जेल में सीखी थी. आरोपी अपनी दो पत्नियों की भी हत्या क चुका है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया है. साथ ही उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है. 

कब्र में शवों से हुई थी छेड़छाड़
21 सितंबर को बड़ा कब्रिस्तान में दो कब्रें खुदी मिली थीं. इनमें से एक महिला की कब्र थी. परिजनों ने बताया कि शव के छेड़छाड़ की गई है. शव के पैर वाले हिस्से से कपड़े भी हटे हुए थे. इससे पहले 19 मई को बड़ा कब्रिस्तान और सिहाड़ा कब्रिस्तान में 6 कब्रों के साथ इस तरह की घटना हुई थी. इसके बाद पुलिस ने कब्रिस्तान में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे. जब फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध युवक नजर आया. आरोपी की पहचान अय्यूब खान के रूप हुई. 

दो पत्नियों की हत्या कर चुका है
पुलिस ने आरोपी को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया. आरोपी अय्यूब ने 2009 में अपनी पहली पत्नी को जलाकर मार डाला था. 2011 में उसने अपनी दूसरी पत्नी को पानी में डुबोकर मार दिया था. दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा हुई थी. 15 मई 2025 को वह जेल से रिहा हुआ था. जेल से छूटने के महज 4 दिन बाद ही उसने पहली बार कब्रिस्तान में छेड़छाड़ की वारदात कर दी. 

अमावस्या को करता हरकत, जेल में सीखी क्रिया
आरोपी अमावस्या का दिन इसलिए चुनता था, ताकि लोगों को लगे की किसी हिंदू व्यक्ति ने यह किया है. पूछताछ में अय्यूब ने बताया कि उसने जेल में रहते हुए तंत्र क्रिया सीखी थी. एक कैदी ने उसे समझाया कि कब्र से लाशों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है. इसके बाद जब वह जेल से रिहा हुआ तो उसने कब्रें खोदना शुरू कर दिया. 

13 मामले दर्ज, अब NSA लगेगा
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी निर्वस्त्र नजर आया था. इस मामले में एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि अय्यूब पर हत्या, चोरी और दहेज प्रताड़ना समेत कुल 13 मामले दर्ज हैं. इसी आधार पर उस पर रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है. आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है. इसलिए रासुका की का्रवाई की जा रही है. 

यह भी पढ़ें-कफन से ढका CCTV, फिर निर्वस्त्र होकर कब्रिस्तान में महिला की क्रब से छेड़छाड़...

