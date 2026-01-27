खंडवा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 टन बारूद और भारी मात्रा में सुतली बम जब्त

Illegal Firecracker Factory Busted-मध्यप्रदेश के खंडवा पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. खंडवा के सिहांडा रोड पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. मौके से करीब दो टन बारूम बरामद किया गया है. यहां से फैक्ट्री से करीब दो टन बारूद, सल्फर और रस्सियां बरामद की हैं. पुलिस ने पिकअप वाहन ने ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है. मौके से बारूद बनाने का कच्चा माल भी जब्त किया गया है. DIG मनोज कुमार राय, CSP और कोतवाली थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम मौके पर मौजूद.

छत पर चल रही थी फैक्ट्री

मौके पर मौजूद डीआईजी मनोज कुमार राय ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह अवैध फैक्ट्री सम्यक गोल्ड कॉलोनी के क्लब हाउस की छत पर चल रही थी. मुख्य आरोपी प्रोफेसर इमरान परयानी है. उन्होंने बताया कि यह कॉलोनी करीब 15 साल पहले पूर्व मंत्री हीरालाल सिलावट की जमीन पर काटी गई थी.

विस्फोटक जमा कर बनाए जा रहे पटाखे

उन्होंने बताया कि इसे हाईटेक स्तर पर डेवलप किया गया था, लेकिन फिलहाल यह खंडहर हालत में है. कॉलोनी में बिजली लाइन तक नहीं है, इसी सूनेपन का फायदा उठाकर यहां अवैध रूप से विस्फोटक जमा कर पटाखे बनाए जा रहे थे. डीआईजी मनोज कुमार राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली टीआई प्रवीण आर्य और उनकी टीम ने दबिश दी थी. खंडहर कॉलोनी में क्लब हाउस के पास एक पिकअप वाहन था, जिसमें बड़ी मात्री सुतली बम, बारूद सहित सल्फर और दूसरे केमिकल मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम को मिलेगा इनाम

मौके से पुलिस को एक स्कूटी मिली है, जो मुख्य आरोपी इमरान परयानी की है. इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत कोतवाली थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस मुख्य आरोपी इमरान परयानी की तलाश में जुट गई है. डीआईजी मनोज कुमार राय ने बताया कि कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपए ईनाम देने की घोषणा की गई है. वहीं इस पूरे मामले में टीआई प्रवीण आर्य ने बताया कि मौके से मिले बैग और कपड़ो से लग रहा है कि यहां 5-6 मजदूर काम कर रहे होंगे. पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि करीब 15 दिन पहले यहां कच्चा माल लाया गया था. क्लब हाउस की छत पर 5-6 दिन से पटाखे बनाने का काम चल रहा था.

यह भी पढ़ें-महाकाल मंदिर के गर्भगृह में VIP दर्शन पर SC की टिप्पणी, बंद है आम लोगों की एंट्री

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!