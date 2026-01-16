Advertisement
19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर रूट रहेगा बंद, नहीं चलेंगे भारी वाहन, प्रशासन ने जारी किया नया ट्रैफिक प्लान

Khandwa News-नर्मदा जयंती पर्व के चलते 19 जनवरी से 15 जनवरी तक खंडवा-इंदौर मार्ग भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा. 7 दिनों के लिए रूट पर भारी वाहनों के संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:22 PM IST
Khandwa Indore Road News-नर्मदा जयंती पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध 19 जनवरी की सुबह 6 बजे से 25 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा. वहीं प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तैयार किए हैं. 

बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु
खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि 25 जनवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन और नर्मदा स्न्ना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना रहती है. खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी ट्रैफिक दवाब रहता है और यह जले का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहां भारी और हल्के वाहनों का आवागमन होता है. श्रद्धालुओं की निर्बाध आवाजाही, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग 
प्रशासन ने भारी मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं. बुरहानपुर की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन देशगांव से खरगोन की ओर कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर की ओर पहुंचेंगे. वहीं इंदौर से चलने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन होते हुए भीकनगांव रूट से देशगांव के रास्ते खंडवा-बुरहानपुर की ओर जाएंगे. 

आवश्यक सेवा संबंधी वाहनों को छूट
प्रशासन ने जहां भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को पूर्ण रूप से मुक्त रखा गया है. दुग्ध आपूर्ति वाहन, नगर निगम और पुलिस वाहन, पानी टैंकर, फायर ब्रिगेड, सेना के वाहन, बिजली कंपनी के कार्य में लगे वाहन, एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाहन और यात्री बसों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है.

यह भी पढ़ें-'छत्तीसगढ़ को बंगाल नहीं बनने देंगे...', धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

