खंडवा में लव जिहाद! पति-पत्नी मिलकर करते थे ब्लैकमेल, हिंदू युवती को फंसाकर किया दुष्कर्म

Khandwa News-खंडवा जिले के पीपलोद थाना क्षेत्र के एक गांव में एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने  का मामला सामने आया है. पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी मेहरबान ने प्रेम संबंध का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया और कई दिनों तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:29 PM IST
Hindu Woman Blackmailed-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पीपलोद थाना क्षेत्र से लव जिहाद और शारीरिक शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. एक हिंदू यूवती ने आरोप लगाया है कि मेहरबान नाम के युवक के प्रेम संबंध का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया. कई दिनों तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी रिकॉर्ड कर लिए. बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा. 

साजिश में शामिल थी पत्नी शबनम
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस पूरी साजिश में आरोपी की पत्नी शबनम भी शामिल थी. दंपति मिलकर युवती को धमकाते, प्रताड़ित करते और उस पर अवैध संबंध बनाए रखने और धर्म बदलने का दबाव डालते थे. जब युवती ने स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि उसका वीडियो पूरे गांव और सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. 

बजरंग दल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

मामले की जानकारी बजरंग दल को लगते ही बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता पीपलोद थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मेहरबान और उसकी पत्नी शबनम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बजरंग दल के आदित्य मेहता ने कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. 

आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी
मामले को लेकर एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि युवती की मुलाकत कुछ महीनों पहले मेहरबान से हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने उसे प्रेम का भ्रम देकर फंसा लिया. युवती के आरोप गंभीर हैं और प्रारंभिक जांच में कई तथ्य सामने आए हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. 

यह भी पढ़ें-पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, अस्पताल में भर्ती

