खंडवा में इंस्टाग्राम पर Hii मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी, महिला के परिजनों ने की मारपीट, सिर में आए 7 टांके, हाथ-पैर टूटे

Young Man Beaten Badly in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजना युवक को भारी पड़ गया. इंस्टाग्राम पर पड़ोसी महिला को hii लिखकर भेजना युवक को इतना महंगा पड़ा कि महिला के परिजनों ने उसे पकड़कर बुरी तरह से पीट गया. आरोपियों ने युवक को खेत से उठाकर गांव के मंदिर तक घसीटा और वहां भी मारपीट की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को उनके चंगुल से छुड़ाया और जिला अस्पताल में पहुंचाया.

इंस्टाग्राम पर किया था मैसेज

यह मामला मोघट रोड क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर खैगांव का है. घायल युवक दिनेश पाल ने बताया कि रविवार सुबह उसने इंस्टाग्राम पर अपने पड़ोसी के नाम से बने अकाउंट को फॉलो किया था. कुछ देर बाद उसने Hii लिखकर मैसेज भेज दिया. इसके बाद वह खेत पर चला गया. कुछ समय बाद पड़ोसी युवक अपने परिजनों के साथ खेत पर पहुंचा और बिना कुछ पूछे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

गांव में ले जाकर पीटा

पीड़ित ने बताया कि मैंने जब पूछा कि मुझे क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि तू हमारे परिवार की महिला को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, आज तुझे सबक सिखाएंगे. दिनेश ने बताया कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह लहुलुहान हो गया. फिर उसे खेत से उठाकर गांव के मंदिर तक लेकर आए, जहां भीड़ के सामने मारपीट की. पीड़ित का दावा किया कि आरोपियों ने उसे पेड़ से लटकाने की कोशिश भी की, तभी उसकी मां ने पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया

कुछ ही देर में डायल-112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को किसी तरह से बचाकर अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल में भर्ती दिनेश के हाथ-पैर में फ्रैक्टर और सिर में सात टांके आए हैं. फिलहाल युवक की हालत स्थित है. मोघट रोड थाना के टीआई धीरेश धारवाल ने बताया कि घायल युवक की शिकायत दर्ज कर ली गई है. उन्होंने कहा प्रारंभिक जांच में युवक को सामान्य चोटें बताई गई थीं, लेकिन विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है.

यह भी पढ़ें-इस तारीख पर MP और छत्तीसगढ़ में शीतलगर का अलर्ट, धड़ से गिरेगा तापमान; जानिए डेट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!