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'उचित दाम नहीं तो नीलामी नहीं...', खंडवा मंडी में बवाल, गेहूं के दाम कम मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा

Khandwa Mandi Farmer Protest : खंडवा कृषि उपज मंडी में गेहूं के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित किसानों ने नीलामी रोक दी और मंडी अधिकारियों का घेराव कर उचित मूल्य की मांग उठाई, जिससे मंडी में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:17 PM IST
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'उचित दाम नहीं तो नीलामी नहीं...', खंडवा मंडी में बवाल, गेहूं के दाम कम मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा

Khandwa Mandi Farmer Protest : खंडवा कृषि उपज मंडी में सोमवार को गेहूं की कीमतों को लेकर किसानों का गुस्सा फूट फड़ा. उचित दान नहीं मिलन से नाराज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नीलामी प्रक्रिया ठप कर दी. स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित किसानों ने मौके पर पहुंचे मंडी अधिकारियों का घेराव किया और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. 

किसानों का कहना है कि मंडी में उनके गेहूं की खरीद 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो उत्पादन लागत की तुलना में काफी कम है. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मांग उठाई कि गेहूं की खरीदी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाए. साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि उपज की तुलाई व्यापारियों के निजी कांटों पर नहीं, बल्कि मंडी परिसर के भीतर ही कराई जाए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक बनी रहे.

मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद
हंगामा होने की सूचना मिलते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह पुरानी और किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सोनू गुर्जर भी बाजार पहुंच गए और किसानों के समर्थन में अधिकारियों से बातचीत की. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, तहसीलदार महेंद्र सिंह और भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया.

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किसानों के विरोध के कारण नीलामी रही बंद
मंडी सचिव रामवीर सिंह किरार ने किसानों और व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करके नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, हालांकि, किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे. दोपहर लगभग 1:00 बजे तक मंडी में किसी भी तरह की नीलामी शुरू नहीं हो पाई थी. प्रशासन इस समय किसानों को मनाने और इस मुद्दे का समाधान खोजने के प्रयास कर रहा है.

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