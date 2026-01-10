7 बदमाश, 2 बैग और 2 करोड़ की लूट... व्यापारी को अधमरा कर करोड़ों की डकैती, फायरिंग की गूंज से थर्राया पूरा बाजार

Miscreants Carried Out Loot-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा कस्बे में शुक्रवार की शाम एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. साप्ताहिक हाट बाजार और कालसन माता मेले की भारी भीड़ के बीच, हथियारबंद बदमाशों ने एक नामी ज्वेलरी दुकान पर धावा बोलकर करीब 2 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली. विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला किया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

दुकान बंद करते ही किया हमला

यह घटना नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के सोलंकी मार्केट की है. यहां कृष्णा ज्वैलर्स के संचालक राकेश सोनी शाम को अपनी दुकान बढ़ा रहे थे. वे हर दिन की तरह सोने-चांदी के गहने दो बैग में भरकर अपने साथ घर ले जाने की तैयारी में थे. जैसे ही उन्होंने दुकान के शटर पर ताला लगाया, पहले से घात लगाकर बैठे 5 से ज्यादा बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया.

व्यापारी पर किया हमला

बदमाशों ने राकेश सोनी को घेर लिया और उनके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की. जब व्यापारी ने इस घटना का विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में राकेश सोनी को सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. बदमाश गहनों से भरे दोनों बैग लूटकर फरार हो गए.

फायरिंग से फैली दहशत

जैसी ही व्यापारी ने शोर मचाया, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग बदमाशों के पीछे दौड़े. खुद को घिरता देख लुटेरों ने अपने पास मौजूद देसी कट्टे से हवाई फायर कर दिया. फायरिंग की इस घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे और दहशत के चलते दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए. इसी का फायदा उठकर लुटेरे भाग निकले.

2 करोड़ की लूट

पीड़िता व्यापारी के अनुसार, लूटे गए बैगों में 900 ग्राम सोना, 80 किलो चांदी और करीब 1 लाख रुपए नकद थे. बाजार में इसकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है. घायल राकेश सोनी को प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिले के सनावद अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही खंडवी एसपी मनोज राय और एएसपी राकेश रघुवंशी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है, जंगलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है.

