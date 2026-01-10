Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3069611
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

7 बदमाश, 2 बैग और 2 करोड़ की लूट... व्यापारी को अधमरा कर करोड़ों की डकैती, फायरिंग की गूंज से थर्राया पूरा बाजार

Khandwa News-खंडवा के पुनासा कस्बे में  देर शाम एक ज्वेलरी के दुकानदार को  हथियार बंद लुटेरों ने लूट लिया.  व्यापारी अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद करके  घर जाने की तैयारी में था, तभी 5 से अधिक लुटेरों ने दुकान बंद करते ही  उन पर हमला कर दिया. हमलावर उनके बैग में रखें सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट कर भाग गए. पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 बदमाश, 2 बैग और 2 करोड़ की लूट... व्यापारी को अधमरा कर करोड़ों की डकैती, फायरिंग की गूंज से थर्राया पूरा बाजार

Miscreants Carried Out Loot-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा कस्बे में शुक्रवार की शाम एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. साप्ताहिक हाट बाजार और कालसन माता मेले की भारी भीड़ के बीच, हथियारबंद बदमाशों ने एक नामी ज्वेलरी दुकान पर धावा बोलकर करीब 2 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली. विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला किया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए. 

दुकान बंद करते ही किया हमला
यह घटना नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के सोलंकी मार्केट की है. यहां कृष्णा ज्वैलर्स के संचालक राकेश सोनी शाम को अपनी दुकान बढ़ा रहे थे. वे हर दिन की तरह सोने-चांदी के गहने दो बैग में भरकर अपने साथ घर ले जाने की तैयारी में थे. जैसे ही उन्होंने दुकान के शटर पर ताला लगाया, पहले से घात लगाकर बैठे 5 से ज्यादा बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. 

व्यापारी पर किया हमला
बदमाशों ने राकेश सोनी को घेर लिया और उनके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की. जब व्यापारी ने इस घटना का विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर लाठी-डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में राकेश सोनी को सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. बदमाश गहनों से भरे दोनों बैग लूटकर फरार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

फायरिंग से फैली दहशत
जैसी ही व्यापारी ने शोर मचाया, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग बदमाशों के पीछे दौड़े. खुद को घिरता देख लुटेरों ने अपने पास मौजूद देसी कट्टे से हवाई फायर कर दिया. फायरिंग की इस घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे और दहशत के चलते दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए. इसी का फायदा उठकर लुटेरे भाग निकले. 

2 करोड़ की लूट
पीड़िता व्यापारी के अनुसार, लूटे गए बैगों में 900 ग्राम सोना, 80 किलो चांदी और करीब 1 लाख रुपए नकद थे. बाजार में इसकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है. घायल राकेश सोनी को प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिले के सनावद अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही खंडवी एसपी मनोज राय और एएसपी राकेश रघुवंशी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. 

सीसीटीवी में कैद हुई घटना
यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है, जंगलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर कांड के बाद एक्शन में सरकार, अब शहरों में शुरू होगा स्वच्छ जल अभियान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhandwa newsMP Crime News

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर-रायपुर रूट पर 8 मेमू ट्रेनें कैंसिल, 2 दिनों तक यात्रियों को होगी परेशानी
indore news
इंदौर कांड के बाद एक्शन में सरकार, अब शहरों में शुरू होगा स्वच्छ जल अभियान
Former Chief Secretary Amitabh Jain
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को मिला नया नेतृत्व, अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त...
Raisen News
MP में फिर से दशहरा! इस जिले में कड़कड़ाती ठंड के बीच दोबारा जला रावण
Supreme Court
MP के 80 साल के बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
mp news
MP में अब ऐप बताएगा सड़क पर कहां है गड्ढा और कहां है पेट्रोल पंप, आज होगी लॉन्चिंग
mp teachers
शिक्षकों की छुट्टियों पर लगी रोक, जानिए क्या है सरकार का सख्त आदेश?
bhopal news
1100 ट्रैक्टरों की मेगा रैली, 30,000 किसान होंगे शामिल; कई सड़कें रहेंगी डायवर्ट
Ujjain Police
मकर संक्रांति से पहले पुलिस की कार्रवाई, जानलेवा मांझा बेचने वालों पर कसा शिकंजा
dantewada news
दंतेवाड़ा में 1.19 करोड़ के इनामी 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर,इन इलाकों में थे एक्टिव