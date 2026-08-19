खंडवा: जब हाथ जोड़कर शिकायत करने लगा 'कुत्ता', अफसर भी रह गए हैरान, जनसुनवाई में 'डॉग' के साथ पहुंचे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष

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खंडवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया. आमतौर पर जनसुनवाई में लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार एक अलग ही अंदाज में मामला अधिकारियों के सामने रखा गया. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर जनसुनवाई में पहुंचे. वे युवक को अधिकारियों की टेबल तक ले गए और नगर निगम में आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
इस दौरान कुत्ते का मास्क पहने युवक को देखकर जनसुनवाई में मौजूद लोगों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बन गया. नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों के सामने आवारा कुत्तों के बधियाकरण से जुड़े खर्च और कामकाज पर सवाल उठाते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया. खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौड़ एक युवक को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचे. उन्होंने नगर निगम की ओर से कुत्तों की नसबंदी और नियंत्रण में 40 लाख रुपए खर्च किए जाने की जांच करने की मांग की.
नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौर का आरोप
खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक राठौर ने आरोप लगाया कि, पिछले चार वर्षों में नगर निगम खंडवा ने कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए. इसके बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या में कमी नहीं आई है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि, पिछले चार वर्षों में करीब 13,225 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं. इससे शहर के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों में भय का वातावरण बना हुआ है.
उन्होंने कहा कि इस काम में लगी हुई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसके बावजूद उसे काम दिया गया. उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी और नियंत्रण कार्य में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. मामले को लेकर अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने कहा कि, जो शिकायत मिली है उसकी जांच कराएंगे. अगर कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
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