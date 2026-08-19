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खंडवा: जब हाथ जोड़कर शिकायत करने लगा 'कुत्ता', अफसर भी रह गए हैरान, जनसुनवाई में 'डॉग' के साथ पहुंचे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष

खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर ने अनोखे तरीके से विरोध जताया. वे एक युवक को कुत्ते का मास्क पहनाकर पहुंचे और आवारा कुत्तों के बधियाकरण के नाम पर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

Reported ByPramod Sinha
Published: Aug 19, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:25 PM IST
खंडवा: जब हाथ जोड़कर शिकायत करने लगा 'कुत्ता', अफसर भी रह गए हैरान, जनसुनवाई में 'डॉग' के साथ पहुंचे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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