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ओंकारेश्वर की कोठी नहर में नहाने गए 3 मजदूर डूबे, गोताखोरों ने निकाले तीनों युवकों के शव

Khandwa News-खंडवा के ओंकारेश्वर में मुख्य नहर में नहाने गए तीन मजदूरों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों में एक युवक बिहार और दो युवक सीधी जिले के रहने वाले थे. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकालवाया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:21 PM IST
ओंकारेश्वर की कोठी नहर में नहाने गए 3 मजदूर डूबे, गोताखोरों ने निकाले तीनों युवकों के शव

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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