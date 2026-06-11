ओंकारेश्वर की कोठी नहर में नहाने गए 3 मजदूर डूबे, गोताखोरों ने निकाले तीनों युवकों के शव

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Three Labours Drown-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में बड़ा हादसा हो गया. यहां मुख्य नहर में नहाने गए तीन युवा मजदूरों की पानी में डूबने से मौत हो गई. ये तीनों युवक ओंकारेश्वर-मोरटक्का फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना में काम करते थे. मृतकों में दो युवक मध्यप्रदेश के सीधी जिले के और एक युवक बिहार का रहने वाला था. मांधाता थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को नहर से बाहर निकाल लिया है.
कैंप नहीं लौटे तो शुरू हुई तलाश
जानकारी के अनुसार, निर्माण कंपनी में डंपर चालक रामचरण ने पुलिस को बताया कि उनके साथ काम करने वाले सुनील साहू (20), भगवानदास साहू (20), (दोनों सीधी निवासी) और अनिकेत यादव (25) निवासी गोपालगंज, बिहार कोठी के पास हेलीपैड क्षेत्र स्थित नहर में नहाने गए थे. जब तीनों कैंप पर वापस नहीं लौटे, तो उनके साथ कर्मचारियों और परिजनों को चिंता हुई.
नहर किनारे मिले कपड़े
तलाश करते हुए जब लोग नहर किनारे पहुंचे, तो वहां तीनों युवकों के कपड़े और अन्य सामान रखा मिला. इसके बाद उनके नहर में डूबने की आशंका जताई गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. हादसे की खबर मिलते ही मांधाता पुलिस, प्रशासन और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुनील साहू और अनिकेत यादव के शव घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर पानी में मिल गए.
तीसरे युवक का शव 300 मीटर दूर मिला
तीसरे युवक भगवानदास साहू का रेस्क्यू के दौरान कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे रेस्क्यू टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही. आखिरकार शाम करीब 5 बजे घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर भगवानदास का शव भी बरामद कर लिया गया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से मृतक मजदूरों के परिवारों और कैंप में मातम पसरा हुआ है. मांधाता थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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