ओंकारेश्वर की कोठी नहर में नहाने गए 3 मजदूर डूबे, गोताखोरों ने निकाले तीनों युवकों के शव

तीसरे युवक का शव 300 मीटर दूर मिला

तीसरे युवक भगवानदास साहू का रेस्क्यू के दौरान कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे रेस्क्यू टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही. आखिरकार शाम करीब 5 बजे घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर भगवानदास का शव भी बरामद कर लिया गया. इस दर्दनाक हादसे के बाद से मृतक मजदूरों के परिवारों और कैंप में मातम पसरा हुआ है. मांधाता थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.