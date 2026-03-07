खंडवा में इंसानियत शर्मसार! 85 साल की बुजुर्ग महिला से 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप, खटिया समेत कुएं में फेंकने की कोशिश

Khandwa News: खंडवा के पुनासा थाना क्षेत्र में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ चार नकाबपोश बदमाशों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
Khandwa Crime News: खंडवा में लगभग 85 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. महिला खेत में बनी झोपड़ी में अकेली रहती थी. महिला ने पुलिस को बताया कि चार नकाबपोश बदमाशों ने यह वारदात की. बुजुर्ग महिला को उन्होंने कुएं में फेंकने की कोशिश भी की लेकिन वह बच गई. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की गहराई से जांच कर आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई है. महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है.
घटना पुनासा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. बुजुर्ग महिल खेत में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी. गुरुवार रात में चार नकाबपोश बदमाश खेत में पहुंचे और उसके साथ यह दरिंदगी की. बुजुर्ग होने की वजह से वह ज्यादा विरोध भी नहीं कर सकी. बदमाशों ने महिला के निजी अंगों को भी चोट पहुंचाई. ज्यादा खून बहने से उसकी हालत खराब हो गई. सुबह आसपास के खेत वाले झोपड़ी में पहुंचे तब पुलिस और ग्रामीणों को बताया.
4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने महिला को खटिया समेत कुएं में फेंककर मारने की कोशिश की. लेकिन लोगों की किसी गाड़ी की आहट सुनकर वे उसे खेत में ही छोड़कर भाग निकले. सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए थे. पुलिस और परिजन वृद्धा को तुरंत पुनासा अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला के गुप्तांग में गंभीर चोटें आई हैं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है. फिलहाल, जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है. पीड़िता की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला के बयान के आधार पर शुक्रवार रात चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
आरोपियों पर रखा गया इनाम
वहीं पीड़िता की बेटी ने बताया कि कुछ दिन पहले भी खेत वाले घर में चोर घुसे थे, लेकिन उस समय वे कोई सामान चोरी नहीं कर पाए थे. परिवार को आशंका है कि इस वारदात को नशेड़ी लोगों ने अंजाम दिया हो सकता है, जिन्हें पता था कि बुजुर्ग अकेली रहती है. इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि इस घटना के बाद पुलिस की तीन विशेष टीम बनाई गई है और आसपास के गांव और संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों पर ₹10 हजार का इनाम भी रखा है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा
