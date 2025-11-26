Advertisement
MP-Politics

'घटिया काम हुआ तो ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड, इंजीनियर सस्पेंड', PWD मंत्री ने मंच से दी चेतावनी, बोले-कड़ा एक्शन लूंगा

Khandwa News-खंडवा में PWD मंत्री राकेश सिंह ने 115 करोड़ लागत के अलग-अलग विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने मंच से विभाग के अफसरों को चेतावनी दे डाली. उन्होंने कहा कि यदि काम घटिया हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दूंगा और कड़ा एक्शन लूंगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:40 PM IST
PWD Minister Warning in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने ओंकारेश्वर और पंधाना क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इस दौरान लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़की और पुल-पुलियों की नींव रखी गई. मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ने विभागीय अफसरों को ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में यदि जरा भी लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा, घटिया काम स्वीकार नहीं है, शिकायत मिलते ही तुरंत एक्शन लो. 

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार गुणवत्ता को लेकर शून्य-सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है. निर्माण में कोताही पाए जाने पर मौके पर मौजूद इंजीनियर से लेकर संबंधित ठेकेदार तक पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार ने निरीक्षण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए औचक निरीक्षण सॉफ्टवेयर लागू किया है, जिसके तहत हर महीने की 5 और 20 तारीख को चीफ इंजीनियरों को अलग-अलग जिलों में जाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच करनी होती है. सॉफ्टवेयर निरीक्षण का पूरा रूट तय करता है और रिपोर्ट भी उसी के माध्यम से तैयार होती है. इस नई व्यवस्था के कारण अब तक कई इंजीनियर निलंबित हो चुके हैं. 

लोक कल्याण सरोवर किए जाएंगे विकसित
उन्होंने बताया कि जिन स्थलों से सड़क निर्माण के लिए मिट्टी निकाली जाएगी, वहां लोक कल्याण सरोवर नामक तालाब विकसित किए जाएंगे. प्रदेश में अब तक ऐसे लगभग 800 तालाब बनाए जा चुके हैं, जो जल संरक्षण, पर्यावरण और भू-जल स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि यह मॉडल आने वाले वर्षों में ग्रामीण इलाकों के लिए जल सुरक्षा की दिशा में बड़े बदलाव का कारण बनेगा. 

कांग्रेस पर साधा निशाना
अपने संबोधन में मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए भी सड़क विकास पर ध्यान नहीं दिया. यदि इच्छा होती तो 58 सालों की सरकार में प्रदेश की सड़क व्यवस्था बदल सकती थी, लेकिन एक सिंगल लेन सड़क तक ढंग से नहीं बन पाई. वर्तमान सरकार सड़क निर्माण में पेट कटाई की जगह शिफ्टिंग तकनीक अपनाएगी. साथ ही ग्रामीण मार्गों पर हर किलोमीटर पर जल ग्रहण संरचना बनाई जाएगी ताकि बारिश का पानी बहकर व्यर्थ न जाए और भूजल का बेहतर रिचार्ज हो सके. 

