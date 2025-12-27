Advertisement
पुलिस की गिरफ्त से निकला आरोपी, टॉयलेट जाने का बनाया बहाना, बाथरूम का कांच तोड़कर हुआ फरार

Khandwa News-खंडवा में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर होटल से फरार हो गया. आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और बाथरूम का कांच तोड़कर भाग निकला. गुजरात पुलिस आरोपी को नाबालिग के अपहरम और दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लेकर पहुंची थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:29 PM IST
Rape Accused Escaped in Khandwa-गुजरात पुलिस को चकमा देकर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले का आरोपी फरार हो गया. गुजरात पुलिस आरोपी को साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा लेकर पहुंची थी. गुरुवार देर रात को आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.वह शहर के बस स्टैंड स्थित त्रिमूर्ति होटल में ठहरा हुआ था. आरोपी ने हथकड़ी में शौचालय में लगा खिड़की का कांच तोड़ दिया और उसी से बाहर निकलकर फरार हो गया. आरोपी का नाम पुष्पेंद्र उर्फ सोनू उर्फ दीपू गुर्जर है, वह राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला है. 

दोनों हाथों में लगी थी हथकड़ी
यह पूरी घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है. जानकारी के अनुसार, सूरत जिले की पुनागांव पुलिस आरोपी को लेकर साक्ष्य जुटाने के लिए खंडवा पहुंची थी. पुलिस बस स्टैंड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 106 में रुकी हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और अनुमति मांगी. उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, लेकिन शौचालय जाने के कारण पुलिस ने एक हाथ की हथकड़ी खोल दी. 

कांच तोड़कर भाग निकला
आरोपी ने हथकड़ी से शौचालय में लगा खिड़की का कांच तोड़ दिया और उसी के रास्ते से बाहर निकलकार फरार हो गया. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. पुनागांव थाना सूरत के पुलिस अधिकारी दिलुभा बोराना ने इस संबंध में खंडवा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में बताया कि आरोपित नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार था और पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. 

कई राज्यों में किया दुष्कर्म
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को गुजरता, राजस्थान और मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में रखा था. खंडवा जिले के बड़गांव गुर्जर में पीड़िता को रखने की जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपी को मौके पर ले जाने वाली थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा लेकर फरार हो गया. गुजरात पुलिस की शिकायत पर खंडवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. 

जेल से भागे तीन कैदी
उज्जैन के खाचरोद में उपजेल से गुरुवार शाम को तीन विचाराधीन कैदी भागने में कामयाब हो गए थे. जेल में मेंटेनेंस कार्य के दौरान तीनों कैदी सीढ़ी लगाकर दीवार फांदकर फरार हो गए. अभी तक कैदियों की गिरफ्तारी नहीं हुई. कैदियों के भाग के बाद पुलिस ने उनकी फोटो जारी कर दी और तलाश भी शुरू कर दी. जेल से भागने वाले कैदियों पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं.

