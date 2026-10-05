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खंडवा को ₹142.90 करोड़ की सौगात: हरसूद पहुंचे CM मोहन यादव, सांदीपनि स्कूल, छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कीं कई बड़ी घोषणाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 अक्टूबर को खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे, जहां उन्होंने यहां वीरांगना रानी दुर्गावती जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित तेंदूपत्ता बोनस एवं काष्ठ लाभांश राशि वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की. इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने 142.90 करोड़ लागत के 18 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 05, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:10 PM IST
खंडवा को ₹142.90 करोड़ की सौगात: हरसूद पहुंचे CM मोहन यादव, सांदीपनि स्कूल, छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कीं कई बड़ी घोषणाएं

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