/खंडवा को ₹142.90 करोड़ की सौगात: हरसूद पहुंचे CM मोहन यादव, सांदीपनि स्कूल, छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कीं कई बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है. हमारी सरकार ने बालाघाट और मंडला जिले से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है. इन्हीं नक्सलियों ने कभी तत्कालीन सरकार के मंत्री लिखीराम कांवरे की सरेआम हत्या कर दी थी. तब उनकी पार्टी का कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा. प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्रामीण आबादी को 62 लाख नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिया जा रहा है. किसान भाइयों की समृद्धि के लिए दिन में भी 10 घंटे बिजली देने की शुरुआत की जा रही है. कृषक कल्याण वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर अन्नदाताओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है. हमारी सरकार ने 5 साल में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है. इसी उद्देश्य से हरसूद क्षेत्र में करवानी उद्वहन सिंचाई परियोजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा. जनजातीय क्षेत्रों में 25 करोड़ की लागत से बिजली आपूर्ति के कार्य पूरे किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय मूल के एक पायलट ने अपनी जान की बाजी लगाकर इजरायल की फ्लाइट में यात्रियों की जिंदगी बचाई. पूरी दुनिया उनकी बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रही है. लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने भारतीय मूल के पायलट के साहसी कार्य की तारीफ नहीं की. उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है. उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर धाम को पीएमश्री हेली सेवा से जोड़ा गया है. प्रदेश में गरीब जरूरतमंदों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है. राहवीर योजना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.