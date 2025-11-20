Advertisement
सड़क हादसे ने बढ़ाया तनाव, घायल का हाल पूछते ही एसआई पर टूट पड़ी भीड़, थप्पड़-घूंसे मारते रहे युवक

Khandwa News-खंडवा में एक गांव में सड़क हादसे के बाद तनाव स्थिति बन गई. नर्मदा नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर की कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने एसआई नरगावे को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी. इसका वीडियो भी सामने आया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 20, 2025, 03:55 PM IST
SI Beaten in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में बुधवार शाम को हुए एक सड़क हादसे ने देखते ही देखते तनावपूर्ण माहौल बना दिया. यह घटना भेरूखेड़ा गांव के पास धनगांव थाना क्षेत्र में हुई, जहां नर्मदानगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अशोक नरगावे की कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और कुछ युवकों ने मौके पर ही एसआई नरगावे को घेरकर उनके साथ मारपीट कर दी. इस घटना का वीडियो गुरुवार सुबह सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

युवकों को कार ने मारी टक्कर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एसआई अशोक नरगावे बुधवार को खंडवा कोर्ट से वापस लौट रहे थे. मूंदी रोड की स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने खंडवा-कालमुखी मार्ग होकर पुनासा की ओर जाने का रास्ता चुना. इसी दौरान भेरूखेड़ा गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवार उनकी अर्टिगा कार से टकरा गए. टक्कर लगने के बाद तीनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए. 

भीड़ ने की जमकर पिटाई
हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. बताया जा रहा है कि एसआई नरगावे खुद ही गाड़ी से नीचे उतरकर घायलों का हालचाल पूछ रहे थे और मदद के लिए आगे आ रहे थे. इसी दौरान कुछ गुस्साए युवकों ने एसआई पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एसआई हाथ जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी. 

टीआई ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात
इसके बावजूद एसआई नरगावे ने संयम खोए बिना घायलों को तत्काल अपनी कार से जिला अस्पताल पहुंचाया. समय पर उपचार मिलने से तीनों घायलों की हालत में सुधार बताया जा रहा है और फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं. उधर, घटना की सूचना मिलते ही धनगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए. वहीं नर्मदानगर टीआई विकास खिंची भी रात में जिला अस्पताल पहुंचे और घायल युवकों की स्थिति जानी. 

नहीं कराई है शिकायत दर्ज 
पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद दोनों ही पक्षों ने अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस घटना के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है. ग्रामीणों में अचानक भड़का आक्रोश और एसआई पर हमले की घटना ने पुलिस महकमे में भी चिंदा पैदा कर दी है. 

