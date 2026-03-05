Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3131181
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखंडवा

खंडवा में आधी रात को बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़ और अचानक चलने लगे पत्थर! जानिए क्या है मामला

Khandwa News-खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट को लेकर बवाल हो गया. मुस्लिम समाज के धर्मगुरु पर की गई टिप्पणी को लेकर बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जुट गए. भीड़ ने हंगामा करते हुए थाना परिसर में पथराव कर दिया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को कंट्रोल किया. साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खंडवा में आधी रात को बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़ और अचानक चलने लगे पत्थर! जानिए क्या है मामला

Uproar Over Hurting Religious Sentiments-मध्यप्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर जमकर बवाल हो गया. मुस्लिम समाज के धर्मगुरु पर की गई टिप्पणी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए. भीड़ ने देखते ही देखते थाना परिसर में पथराव कर दिया. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने बवाल कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया है. आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने टीआई की कॉलर पकड़ ली और बदसलूकी की. 

सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल
मामला खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र का है। यहां इंस्टाग्राम पर एक हिंदू  युवक द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट डाली. पोस्ट में मुस्लिम धर्मगुरु को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी.  देर शाम को यह वायरल हो गई. वायरल पोस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी. फरियादी मुजाहिद कुरैशी शिकायत करने मोघट थाना पहुंचा था. पुलिस ने सुनवाई करते हुए विवादास्पद पोस्ट डालने वाले युवक को गिरफ्तार भी कर लिया.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बाद में फरियादी मुजाहिद के साथ बड़ी संख्या में भीड़ थाना परिसर में पहुंचीं और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की. भीड़ पुलिस पर विवादाश्पद पोस्ट डालने वाले युवक को तुरंत सजा देने की मांग कर रही थी. जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर होते दिखाई तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
सिटी एसपी ने तीन थानों के बल के साथ स्थिति को संभाला. ASP महेंद्र तारनेकर ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है. जो लोग कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. साथ ही पुलिस ने अपील की है कि पर्व-त्योहार के मौके पर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. पुलिस को सूचना दें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें-स्टेशन पर उतरा पति, ट्रेन के अंदर ही रह गई पत्नी, मोबाइल लोकेशन से खुला बड़ा राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhandwa newskhandwa chaos

Trending news

mp news
खंडवा में आधी रात को बवाल, थाने के बाहर जुटी भीड़ और चले पत्थर! पुलिस का लाठीचार्ज
mp news
स्टेशन पर उतरा पति, ट्रेन के अंदर ही रह गई पत्नी, मोबाइल लोकेशन से खुला बड़ा राज
mp news
दमोह में हैवानियत की सारी हदें पार, कत्ल के बाद युवक का मांस खाया और पिया खून
mp news
सौरभ शर्मा की 100 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, सरकारी खजाने में जाएगा सोना और कैश
mp news
बम धमाकों से दहला कटनी, घर में घुसकर दागे देसी बम, मासूम और महिलाएं आईं चपेट में
Priyanshi Prajapati
जीता सिल्वर, फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से फंसी MP की बेटी; ऐसे आई वापस
rang panchami
होली तो बीत गई, लेकिन कब है रंग पंचमी? MP में खेली जाएगी अनोखी होली
mp news
MP में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, सीनियर मंत्री हो सकते हैं बाहर, मची खलबली
Mohan Yadav
खाड़ी देशों में रह रहे MP के लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी ये खास सुविधा
Holi 2026
होली तो बीत गई, लेकिन पुलिस वालों ने एक दिन बाद क्यों खेली होली? जानें वजह