खंडवा में स्वामित्व योजना में हेराफेरी का आरोप, 51 शासकीय पट्टों के मामले में पटवारी निलंबित

51 पट्टों पर उठे गंभीर सवाल

स्वामित्व योजना और शासकीय भूमि से जुड़े इस मामले में गांव के 51 पट्टों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन पट्टों के रिकॉर्ड में पटवारी, उनकी पत्नी और परिचितों के नाम दर्ज किए गए. प्रशासनिक जांच के बाद तत्कालीन पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है. वहीं कांग्रेस ने मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी गड़बड़ी कहीं और भी हुई हो सकती है. फिलहाल खंडवा के कोलगांव से जुड़े इस मामले में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.