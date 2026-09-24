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खंडवा में स्वामित्व योजना में हेराफेरी का आरोप, 51 शासकीय पट्टों के मामले में पटवारी निलंबित

खंडवा जिले के कोलगांव में स्वामित्व योजना के तहत 51 शासकीय पट्टों में कथित हेराफेरी के मामले में तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई को निलंबित किया गया है. कांग्रेस की शिकायत के बाद जांच कमेटी बनी थी. नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने कार्रवाई की.

Written ByPramod Sinha
Published: Sep 24, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:24 PM IST
खंडवा में स्वामित्व योजना में हेराफेरी का आरोप, 51 शासकीय पट्टों के मामले में पटवारी निलंबित
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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