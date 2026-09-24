खंडवा में स्वामित्व योजना में हेराफेरी का आरोप, 51 शासकीय पट्टों के मामले में पटवारी निलंबित

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खंडवा में स्वामित्व योजना के तहत शासकीय भूमि के पट्टों में कथित हेराफेरी के मामले में तत्कालीन पटवारी राजेश मंडलोई को निलंबित कर दिया गया है. मामला खंडवा जिले की कोलगांव ग्राम पंचायत का है. आरोप है कि गांव के 51 शासकीय पट्टों को पटवारी ने अपने, पत्नी और परिचितों के नाम दर्ज कराया. इस मामले में कांग्रेस ने दस्तावेजों के साथ खंडवा कलेक्टर से शिकायत की थी. शिकायत के बाद कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई. जांच रिपोर्ट के आधार पर अब पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
मामले में अधिकार अभिलेख में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठे हैं. शिकायत के अनुसार, रिकॉर्ड में पटवारी राजेश मंडलोई और उनकी पत्नी मनीषा मंडलोई का नाम कथित तौर पर दर्ज किया गया. खंडवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने पिछले हफ्ते कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की थी. कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह की अनियमितता दूसरे गांवों में भी हो सकती है, इसलिए पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए. खंडवा स्वामित्व योजना मामले में सामने आई इस शिकायत के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर अब सबकी नजर है.
जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई
कलेक्टर की ओर से बनाई गई जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की. इसके बाद नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर खंडवा एसडीएम ऋषि सिंघई ने पटवारी राजेश मंडलोई के निलंबन का आदेश जारी किया. खंडवा पटवारी निलंबन मामले में राजेश मंडलोई को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय खंडवा रहेगा. अब मामले में आगे की जांच और सामने आए रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति और साफ होने की बात कही जा रही है.
51 पट्टों पर उठे गंभीर सवाल
स्वामित्व योजना और शासकीय भूमि से जुड़े इस मामले में गांव के 51 पट्टों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन पट्टों के रिकॉर्ड में पटवारी, उनकी पत्नी और परिचितों के नाम दर्ज किए गए. प्रशासनिक जांच के बाद तत्कालीन पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है. वहीं कांग्रेस ने मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी गड़बड़ी कहीं और भी हुई हो सकती है. फिलहाल खंडवा के कोलगांव से जुड़े इस मामले में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है.