ट्रैफिक पुलिस ने लगाया व्हील लॉक, तो शख्स ने टायर बदलकर डिक्की में रख लिया लॉक, फिर हुआ जोरदार ड्रामा

Khandwa Traffic Police Action-मध्य प्रदेश के खंडवा में नो पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ. कार मालिक की करतूत देख ट्रैफिक पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल, नो पार्किंग में खड़ी कार को ट्रैफिक पुलिस ने व्हील लॉकर कर दिया. गाड़ी मालिक जब शॉपिंग कर वापस लौटा तो उसने देखा की कार के टायर में लॉक लगा हुआ है. उसने तुरंत ही लॉक टायर को स्टेपनी से चेंज कर दिया. इसके साथ ही उसने लॉक सहित टायर को गाड़ी की डिक्की में रख लिया.

कार मालिक ने मचाया हंगामा

शख्स जब टायर को डिक्की में रख रहा था, उसी दौरान ट्रैफिक जवान वहां पहुंच गया. जवान ने उसकी इस हरकत पर उसे फटकार लगाई और चालान काटने लगा. इतने में गाड़ी मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. कार मालिक ने जमकर हंगामा किया. आखिरकार पुलिस ने उसका चालान काटा और चालान भरने के बाद ही उसे जाने दिया.

नो पार्किंग में लगाई थी कार

जानकारी के अनुसार, भीकन गांव का रहने वाले राजकुमार तंवर अपने परिवार सहित खंडवा के मार्केट में शॉपिंग करने आया था. उसने घंटाघर क्षेत्र में नो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और शॉपिंग करने चला गया. ट्रैफिक जवान ने जब नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी देखी तो उसने व्हील लॉक कर दिया.

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कार तोड़ने उठाया पत्थर

जब शख्स वापस लौटा तो उसने लॉक किए हए टायर को स्टेपनी से बदल दिया और लॉक सहित टायर को डिक्की में रख लिया. इतने में ट्रैफिक जवान वहां आ गया. उसने गाड़ी पार्क करने को लेकर चालान काटने की कारर्वाई शुरू की. इसी दौरान युवक भड़क गया और उसने खूब हंगामा किया. युवक ने दबाव बनाने के लिए खुद की गाड़ी को तोड़ने के लिए पत्थर भी उठाया.

चालान काटने के बाद छोड़ा

मामला गरमाता देख और भी ट्रैफिक स्टाफ वहां पहुंचा. युवक ऑफ लाइन के बजाय ऑनलाइन चालान भरने की जिद करने लगा. आखिरकार 500 रुपए का चालान भरने के बाद ही ट्रैफिक पुलिस ने उसे छोड़ा.

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