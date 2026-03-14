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तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तोड़ा रिश्ता, पत्नी को छोड़ दूसरा निकाह कर लाया पति, पूरे परिवार पर FIR

Khandwa News-खंडवा में पति ने तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है. तीन साल पहले मामूली कहासुनी के बाद आरोपी पति तीन तलाक कहकर पत्नी को मायके छोड़ गया था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास-ससुर को आरोपी बनाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:27 PM IST
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तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तोड़ा रिश्ता, पत्नी को छोड़ दूसरा निकाह कर लाया पति, पूरे परिवार पर FIR

Khandwa Triple Talaq Case-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां एक 31 वर्षीय महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पदमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे मामूली विवाद के बाद तीन बार तलाक कहकर मायके छोड़ दिया था. तीन साल तक पति उसे लेने नहीं आया और उसने दूसरा निकाह कर लिया है. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति और सास-ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. 

विवाद के बाद मायके में छोड़ा
पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह मार्च 2021 में सिंघाड़ तलाई निवासी शेख सलमान के साथ रीति-रिवाज से हुआ था. सलमान जिला अस्पताल में आउटसोर्स पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है. शादी के कुछ समय बाद ही पति और सास-ससुर ने छोटी-छोटी बातों पर विवाद शुरू कर दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. शादी के महज 6 महीने बाद ही पति ने मामूली कहासुनी होने पर उसे तीन बार तलाक बोला और मायके छोड़ दिया. 

तीन साल बाद की शादी
पीड़ित महिला पिछले तीन साल से अपने मायके में रहकर पति का इंतजार कर रही थी कि शायद वह उसे वापस लेने आएगा. लेकिन पति शेख सलमान ने न तो उसकी सुध ली और न ही उसे वापस ले गया. अब आरोपी पति ने दूसरा निकाह कर लिया है. जब पीड़िता को इसकी जानकारी लगी तो उसने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. 

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पुलिस ने किया मामला दर्ज 
पदमनगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति शेख सलमान, सास नसरीन और ससुर शेख रफीक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि ससुराल में उसे आए दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

यह भी पढ़ें-सिंगरौली में मजदूर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने की जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी

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