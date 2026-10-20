खंडवा में बेमौसम बारिश ने दशहरे की तैयारियों पर फेरा पानी, कहीं गिरा रावण तो कहीं टूटी गर्दन

राज्य चुनें
खंडवा में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने दशहरे का मजा किरकिरा कर दिया. दशहरे के मौके पर रावण उत्सव समितियों ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले खड़े किए थे, लेकिन करीब आधे घंटे तक चली तेज हवा और बारिश ने तैयारियों पर पानी फेर दिया. कहीं रावण का पुतला जमीन पर गिर गया, तो कहीं दूसरे पुतले की गर्दन टूटकर नीचे गिर गई. एक पुतला ठीक से खड़ा भी नहीं रह सका.
शहर में अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां की गई थीं. बारिश से पुतलों को काफी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में एक आयोजन समिति के सदस्य पुतलों को दोबारा तैयार करने में जुटे हैं, जबकि एसएन कॉलेज ग्राउंड की समिति ने रावण दहन का कार्यक्रम टालकर अगले दिन करने का फैसला लिया है.
चारों तरफ कीचड़ फैल गया
खंडवा में हर साल चार स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इनमें एसएन कॉलेज ग्राउंड, रामनगर, नवचंडी धाम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम शामिल हैं. इस बार भी दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में रात करीब 8 बजे रावण दहन का कार्यक्रम तय था, लेकिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच तेज आंधी और बारिश ने आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दीं. तेज हवाओं के चलते पुतले गिर गए और कुछ को नुकसान पहुंचा. वहीं, मैदान में पानी भरने से चारों तरफ कीचड़ फैल गया.
पटाखे भी बारिश में भीग गए
रावण दहन के लिए पुतलों के अंदर रखे गए पटाखे भी बारिश में भीग गए. इसके बाद आयोजन समिति के सदस्य आनन-फानन में पुतलों को दोबारा तैयार करने में जुट गए. आयोजकों की कोशिश है कि नुकसान के बावजूद कार्यक्रम को उत्साह के साथ संपन्न कराया जाए. हालांकि, एसएन कॉलेज ग्राउंड की आयोजन समिति ने बारिश से हुए नुकसान के चलते रावण दहन का कार्यक्रम अगले दिन करने का फैसला लिया है. वहीं, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में उसी दिन रावण दहन कराने की तैयारी की जा रही है.