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खंडवा में बेमौसम बारिश ने दशहरे की तैयारियों पर फेरा पानी, कहीं गिरा रावण तो कहीं टूटी गर्दन

खंडवा में दशहरे से पहले तेज आंधी और बारिश ने रावण दहन की तैयारियां बिगाड़ दीं. कई जगह पुतले क्षतिग्रस्त हो गए और मैदानों में कीचड़ भर गया. एसएन कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन अगले दिन करने का फैसला लिया गया.

Written ByPramod Sinha
Published: Oct 20, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 08:18 PM IST
खंडवा में बेमौसम बारिश ने दशहरे की तैयारियों पर फेरा पानी, कहीं गिरा रावण तो कहीं टूटी गर्दन
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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