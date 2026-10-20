खंडवा में बेमौसम बारिश ने दशहरे की तैयारियों पर फेरा पानी, कहीं गिरा रावण तो कहीं टूटी गर्दन

चारों तरफ कीचड़ फैल गया

खंडवा में हर साल चार स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इनमें एसएन कॉलेज ग्राउंड, रामनगर, नवचंडी धाम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम शामिल हैं. इस बार भी दशहरे पर रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में रात करीब 8 बजे रावण दहन का कार्यक्रम तय था, लेकिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच तेज आंधी और बारिश ने आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दीं. तेज हवाओं के चलते पुतले गिर गए और कुछ को नुकसान पहुंचा. वहीं, मैदान में पानी भरने से चारों तरफ कीचड़ फैल गया.