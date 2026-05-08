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गूगल मैप पर भरोसा पड़ा भारी...श्रद्धालुओं से भरा वाहन खंती में गिरा, 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर

Khandwa News-खंडवा में श्रद्धालुओं से भरा वाहन सड़क किनारे खंती में जा गिरा. इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है.

 

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 08, 2026, 01:16 PM IST
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गूगल मैप पर भरोसा पड़ा भारी...श्रद्धालुओं से भरा वाहन खंती में गिरा, 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर

Vehicle Plunges Into Ditch-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के छैगांवमाखन थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. सिरसौद बंजारी गांव के पास शिवा बाबा के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक तूफान वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरा. इस हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन चालक गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए चल रहा था. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है. सभी श्रद्धालु अालीराजपुर जिले के निवासी हैं और शिवा बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे.

दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु
इस हादसे में घायल राकेश बघेल ने बताया कि आलीराजपुर जिले के लगभग 12 से 15 श्रद्धालु एक तूफान गाड़ी से बुरहानपुर जिले में शिव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे. लेकिन वाहन चालक और श्रद्धालुओं में से किसी को भी रास्ता नहीं मालूम था. गूगल मैप के सहारे वह खंडवा जिले छैगांव माखन थाना क्षेत्र के सिरसौद गांव तक पहुंच गए. 

ड्राइवर की झपकी लगी, हादसा हुआ
सिरसौद गांव के पास अचानक ड्राइवर की झपकी लग गई और गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हादसे का बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया. 

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7 घायल, तीन की हालत गंभीर 
इस हादसे में सात लोग घायल हो गए, जिसमें से तीन लोगों की हालत गंभीर है. गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है, जहां डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है. वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.

यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा में फसल कटाई को लेकर खूनी संघर्ष, 4 गंभीर घायल, गांव में तनाव

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