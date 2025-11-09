वक्फ बोर्ड ने 10 हजार आबादी वाले गांव पर ठोका दावा, कलेक्टर-सरपंच को नोटिस, पंचायत ने दरगाह को बताया था अतिक्रमण

Waqf Board Claim on Village-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस पूरे विवाद ने अब बड़ा रूप से लिया है. वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने 10 हजार की आबादी वाले पूरे गांव को अपनी संपत्ति बताते हुए कलेक्टर, सरपंच और सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और 10 नवंबर को भोपाल में जवाब के लिए तलब किया है. यह पूरा विवाद दरगाह को लेकर उपजा है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब ग्राम पंचायत सिहाड़ा ने पंचायत कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए दरगाह को अतिक्रमण बताकर हटाने का नोटिस जारी किया. सरंपच का कहना था कि दरगाह पंचायत की शासकीय जमीन पर बनी है और इसे हटाना जरूरी है. इस कार्रवाई के बाद दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड में शिकायत कर दी, जिसके बाद मामला राज्यस्तरीय विवाद में बदल गया.

वक्फ बोर्ड की संपत्ति

दरगाह कमेटी के कोषाध्यक्ष शेख शफी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसका प्रकाशन 25 अगस्त 1989 के राजपत्र में किया गया था. उनके अनुसार यह जमीन करीब 300 साल पुरानी है और वक्फ बोर्ड भोपाल में सीरियल नंबर 331 पर दर्ज है. यहां इमामबाड़ा, दरगाह और कब्रिस्तान मौजद हैं. इसलिए पंचायत को किसी भी तरह के निर्माण गतिविधि करने का अधिकार नहीं है.

सरपंच-सचिव होंगे पेश

वहीं, गांव के सरपंच कोकिलाबाई और सचिव देवराज सिंह सिसोदिया को वक्फ ट्रिब्यूनल की ओर से नोटिस जारी हुआ है. ट्रिब्यूनल ने पूरे गांव को वक्फ संपत्ति बताते हुए अधिकारियों को 10 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है. सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने वक्फ बोर्ड के दावे को झूठा और मनगढ़ंत बताया है. उन्होंने कहा कि यह जमीन पूरी तरह से शासकीय है, यहां मकान, मंदिर और सरकारी इमारते हैं. अगर वक्फ बोर्ड का दावा स्वीकार हुआ, तो पूरे गांव के लोग बेघर हो जाएंगे.

सरपंच पक्ष के दावों का किया खंडन

इस विवाद पर जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के सचिव रियाज खान ने सरपंच पक्ष के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि हमने पूरे गांव पर नहीं बल्कि 39 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर दावा किया है. ग्राम पंचायत इस भूमि पर दुकानों का निर्माण करना चाहती है, इसलिए अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया था. सरपंच पक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है.

