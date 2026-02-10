AI से पति का चाची के साथ बनाया अश्लील फोटो, पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रिश्तेदारों को भेजे, धमकी देकर ऐंठे 50 हजार

Wife Created Obscence Photo of Husband-मध्यप्रदेश के खंडवा में एक महिला की एआई से बनाई अश्लील तस्वीरों से बदनाम करने और 50 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करत हुए आरोपी महिला और उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है. हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिला परिवार की बहू है. महिला ने अपने पति और उसकी चाची की सोशल मीडिया से तस्वीरें उठाईं और उन्हें एआई की मदद से अश्लील रूप में बदल दिया. फिर इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर महिला से 50 हजार रुपए ऐंठ लिए.

पति को छोड़ ब्वॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी पत्नी

पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी महिला राखा कपाड़िया भोपाल में अपने ब्वॉयफ्रेंड शाहरूख के साथ रहती है. महिला ने अपने पति सुदामा को छोड़ दिया है. राखी को यह शक था कि उसके पति का अपनी विधवा चाची के साथ अफेयर चल रहा है. महिला ने चाची को बदनाम करने के लिए उसने सोशल मीडिया से पति और चाची के फोटो निकाले. फिर उन तस्वीरों को एआई के जरिए अश्लील रूप दे दिया. इसके बाद फोटो सारे रिश्तेदारों को शेयर कर दिए. जब महिला की अपनी रिश्तेदारी में बदनामी हुई तो पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की.

महिला से ऐंठे 50 हजार रुपए

इस मामले में खास बात यह है कि एआई आधारित अश्लील फोटो वायरल होने के बाद विधवा चाची ने पुलिस से इसकी शिकायत की. महिला को यह पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है. जिस सोशल मीडिया अकाउंट से विधवा चाची को ब्लैकमेल करके 50 हजार रुपए लिए गए, वह फर्जी था. पुलिस और सायबर सेल की टीम ने आईपी एड्रेस सर्च कर जांच की तो पता चला कि अकाउंट शाहरूख नाम के युवक के मोबाइल से भोपाल में बैठी एक महिला ऑपरेट कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्वॉयफ्रेंड के मोबाइल कर रही थी इस्तेमाल

पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी राखी कपाड़िया के पास उसके ब्वॉयफ्रेंड शाहरूख का मोबाइल मिला. इसमें सिम खुद राखी की थी. इस मोबाइल में पुलिस को 10 इंस्ट्राग्राम अकाउंट मिले. जो कि अलग-अलग फर्जी नाम से थे. इनमें एक वह अकाउंट भी था, जिसके माध्यम से विधवा चाची को ब्लैकमेल किया गया था. पूछताछ में ब्वॉयफ्रेंड ने बताया कि राखी ने एक हफ्ते के लिए उसका मोबाइल लिया था. मोबाइल में सिम डाली और अकाउंट राखी ने क्रिएट किए थे. पुलिस ने आरोपी महिला को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें-डबरा में कलश यात्रा के दौरान बनी भगदड़ जैसी स्थिति, एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!