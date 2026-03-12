पिता को 10 हजार की जमानत पर छुड़ाकर लाया बेटा, पिता ने कहा- 'जा मर जा', तो युवक ने सच में दे दी जान

MP News-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 22 वर्षीय युवक ने अपने पिता के ताने से परेशान होकर खुदकुशी कर ली. गंभीर हालत में परिवार के लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई. मृतक युवक अपने पिता की शराब की लत से परेशान था. युवक चोरी के आरोप में पिता को थाने से 10 हजार रुपए में जमानत कराकर लाया था. मामला छैगांवमाखन क्षेत्र के हरसवाड़ा गांव का है.

जमानत कराने आया था गांव

जानकारी के अनुसार, हरसवाड़ा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय प्रवीण मंडलोई इंदौर की एक डेयरी में काम करता था. बीते दिनों प्रवीण के पिता को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया था. जब इस बात की जानकारी प्रवीण तो लगी तो वो अपने पिता की जमानत कराने बुधवार को अपने गांव आया था.

पिता बोला-जा मर जा

बुधवार को प्रवीण पिता की 10 हजार रुपए में जमानत कर थाने से उन्हें छुड़ाकर लाया था. प्रवीण के पिता को शराब पीने की लत थी. जब दोनों घर जा रहे थे तभी पिता ने गांव के बाहर से शराब खरीद ली और शराब पीने लगा. इस पर प्रवीण ने कहा कि पापा शराब छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा. इस पर पिता ने कहा कि जा मर जा लेकिन मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा.

जहर खाकर दी जान

पिता के बातों से आहत होकर प्रवीण बुधवार रात को ही इंदौर के लिए रवाना होने वाला था. लेकिन परिवार के लोगों ने उसे यह कहकर रोक लिया कि फसल पक गई है और उसे कटवाकर ही वापस चले जाना. इस पर प्रवीण मान गया और रुक गया. लेकिन रातभर वह अपने पिता की बात को दिल पर लगाए सोचता रहा. सुबह प्रवीण ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली.

परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था

जब प्रवीण की तबीयत अचानक बिगड़ी तो परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई. प्रवीण के मामा ने बताया कि प्रवीण की मां का कोरोला काल में देहांत हो गया था. मां के निधन के बाद से प्रवीण ही परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

