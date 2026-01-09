Advertisement
सपनों में आती थीं '4 औरतें', युवक ने दी अपनी जान, तांत्रिक के चक्कर में भटकता रहा परिवार

Khandwa News-महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक ने खंडवा में आत्महत्या कर ली. बुधवार को युवक के रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे, शुक्रवार को इलाज के दौरान युवक ने तम तोड़ दिया. इस घटना की वजह परिजनों ने मानसिक बीमारी को बताया है. युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:49 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने मानसिक परेशानी और अंधविश्वास के चलते अपनी जान दे दी. युवक को लगता था कि कुछ अदृश्य ताकतें उसे परेशान कर रही है. परिजनों का कहना है कि युवक ने सुसाइड मानसिक बीमारी के चलते किया है, उसकी स्थिति ठीक नहीं चल रही थी. लेकिन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन तांत्रिकों के पास ले जाते थे. शुक्रवार को खंडवा के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. 

जानिए क्या है मामला
आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान 25 वर्षीय रामदास के रूप में हुई है. रामदास मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती जिले के धारणी ताल्लुका के सोनाभाटी गांव का रहने वाला था. वह पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश के खालवा क्षेत्र के अंबापाट गांव में अपनी बुआ और मामा के घर में रह रहा था. 

खेत पर मवेशी चराने गया था
बुधवार को रामदास हमेशा की तरह पास के खेत पर मवेशी चराने गया था. इसी दौरान उसने वहां रखी जहरीली कीटनाशक दवा पी ली. जब उसकी हालत बिगड़ी, तो परिजन उसे तुरंत खालवा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे खंडवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. अस्पताल में दो दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद शुक्रवार को रामदास की मौत हो गई. 

सपने में आती थीं औरतें
रामदास की मौत के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है. उसके भाई प्रकाश ने बताया कि रामदास पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. वह अक्सर अपने घरवालों से कहता था कि उसके सपनों में 3-4 अनजान औरतें आती हैं, जो उसे बहुत डराती हैं और परेशान करती हैं. इसी की वजह से रामदास का मानसिक संतुलन धीरे-धीरे बिगड़ने लगा था. उसे लगने लगा था कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा. 

परिवार ने लिया तंत्र-मंत्र का सहारा
रामदास की मानसिक स्थिति को परिवार ने बाहरी बाधा या ऊपरी हवा समझ लिया. भाई प्रकाश के अनुसार, वे लोग रामदास को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाने की बजाय तांत्रिकों और ओझाओं के पास ले जा रहे थे. झाड़-फूंक के जरिए उसका इलाज करवाने को कोशिश की जा रही थी. अंधविश्वास के इस चक्कर में उसकी बीमारी बढ़ती गई और आखिर में उसने जहर खा लिया. 

दो दिन चला इलाज 
रामदास के जहर पीने की खबर मिलते ही उसका भाई प्रकाश और परिजन महाराष्ट्र से खंडवा पहुंचे थे. डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआत में उसकी सेहत में थोड़ा सुधार दिख रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. दोपहर के बाद पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

