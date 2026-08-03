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4 अगस्त को सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती, जन्मस्थली खंडवा में सजेंगी महफिलें

Kishore Kumar Birth Anniversary: 4 अगस्त को महान गायक, अभिनेता और फिल्मकार किशोर कुमार की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है. उनकी जन्मस्थली खंडवा में जिला प्रशासन ने 'गौरव दिवस' के रूप में विशेष आयोजन किए, जहां दो दिनों तक उनके गीतों की गूंज सुनाई देगी.

Written ByPramod Sinha
Published: Aug 03, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:34 PM IST
4 अगस्त को सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती, जन्मस्थली खंडवा में सजेंगी महफिलें
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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