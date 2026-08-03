4 अगस्त को सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती, जन्मस्थली खंडवा में सजेंगी महफिलें

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Kishore Kumar Jayanti: 4 अगस्त को बॉलीवुड के महान गायक, अभिनेता और फिल्मकार किशोर कुमार की जयंती मनाई जा रही है. उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित प्रसिद्ध गांगुली परिवार में हुआ था. चार भाई-बहनों में वे सबसे छोटे थे. उनका बचपन खंडवा में ही बीता और हाई स्कूल तक की शिक्षा भी उन्होंने यहीं से प्राप्त की. किशोरावस्था से ही वे अपनी चुलबुली और मस्तीभरी हरकतों के कारण दोस्तों, शिक्षकों और आसपास के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनका पुश्तैनी मकान आज जर्जर अवस्था में है. उनके प्रशंसक लंबे समय से इस मकान को संग्रहालय में परिवर्तित करने की मांग कर रहे हैं.
किशोर कुमार ने अपने करियर में लगभग 16 हजार फिल्मी गीत गाए. उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा. देव आनंद, जितेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स की लोकप्रियता में उनकी आवाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने केवल गायन ही नहीं किया, बल्कि अभिनय, निर्देशन, निर्माण, संगीत निर्देशन और पटकथा लेखन में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का हरफनमौला कलाकार कहा जाता है.
किशोर कुमार का कब हुआ था निधन?
13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में उनका निधन हो गया था. उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि खंडवा में किया जाए. इसी इच्छा के अनुरूप उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा लाया गया और संगीत की मधुर धुनों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया. बाद में उनके प्रशंसकों ने वहां उनकी समाधि बनवाई, जहां आज भी देशभर से लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं.
'गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है
खंडवा जिला प्रशासन हर वर्ष किशोर कुमार की जयंती को 'गौरव दिवस' के रूप में मनाता है. दो दिनों तक शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर उनके गीत गूंजते हैं. स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा शहर उत्सव के रंग में रंग जाता है. इसके अलावा, देशभर से उनके प्रशंसक जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर खंडवा पहुंचते हैं. वे उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं. किशोर कुमार ने प्रेम, विरह, हास्य, श्रृंगार और जीवन के हर रंग को अपनी गायकी में पिरोया. उनकी अनूठी गायन शैली आज भी नई पीढ़ी के गायकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.
कब की थी फिल्मी करियर की शुरुआत?
बता दें कि किशोर कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1946 में फिल्म 'शिकारी' से एक अभिनेता के रूप में की थी. उनकी आवाज अभिनेता राजेश खन्ना पर सबसे अधिक लोकप्रिय रही. कहा जाता है कि राजेश खन्ना स्वयं फिल्म निर्माताओं से अपने लिए किशोर कुमार की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड कराने का आग्रह करते थे. जिस अभिनेता को किशोर कुमार की आवाज मिली, उसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई.
कई कलाकारों के लिए आवाजें दी
अपार सफलता के बावजूद किशोर कुमार के भीतर का चंचल और मासूम इंसान हमेशा जीवित रहा. 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया. 1970 से 1987 तक वे हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले गायकों में शामिल रहे. उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र सहित कई दिग्गज कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी.
आपातकाल (1975-77) के दौरान दिल्ली में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाने के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्होंने पारिश्रमिक की मांग की. इसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया. आपातकाल समाप्त होने के बाद 5 जनवरी 1977 को उनका पहला प्रसारित गीत था. 'दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना....' किशोर कुमार को अनेक राष्ट्रीय और फिल्मी सम्मान प्राप्त हुए. उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते. उनका पहला फिल्मफेयर पुरस्कार वर्ष 1969 में फिल्म 'आराधना' के गीत "रूप तेरा मस्ताना" के लिए मिला.
कब मिला था लता मंगेशकर पुरस्कार?
वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया. वहीं, वर्ष 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत की, जो निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन और गीत लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है. यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित है.
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