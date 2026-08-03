4 अगस्त को सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती, जन्मस्थली खंडवा में सजेंगी महफिलें

'गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है

खंडवा जिला प्रशासन हर वर्ष किशोर कुमार की जयंती को 'गौरव दिवस' के रूप में मनाता है. दो दिनों तक शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर उनके गीत गूंजते हैं. स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा शहर उत्सव के रंग में रंग जाता है. इसके अलावा, देशभर से उनके प्रशंसक जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर खंडवा पहुंचते हैं. वे उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं. किशोर कुमार ने प्रेम, विरह, हास्य, श्रृंगार और जीवन के हर रंग को अपनी गायकी में पिरोया. उनकी अनूठी गायन शैली आज भी नई पीढ़ी के गायकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.