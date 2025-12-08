खंडवा में लव जिहाद का मामला! शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, फिर 3 साल तक किया...

Love Jihad Case In Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है. पिपलौद थाना क्षेत्र के रहने वाले सलमान नामक मुस्लिम युवक पर एक शादीशुदा हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाने और तीन साल तक उसका यौन शोषण करने का आरोप है.

शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया

दरअसल, एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पिपलौद थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक पिछले तीन वर्षों से उसे कथित रूप से ब्लैकमेल कर रहा था. महिला का आरोप है कि युवक ने उसके फोटो और वीडियो का उपयोग करके उसे धमकाया और शोषण किया. शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी उस पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाता था. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब महिला का आरोप है कि युवक ने उसकी नाबालिग बेटी पर भी अनुचित नजर रखना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस की सहायता लेने का फैसला किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार एक मुस्लिम युवक तीन साल से एक शादीशुदा हिंदू महिला को रिलेशनशिप में फंसाकर उसका फायदा उठा रहा था. बाद में उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उस पर इस्लाम अपनाने और उससे शादी करने का दबाव डाला. जब आरोपी ने महिला की नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखना शुरू किया और महिला उसके ब्लैकमेल से तंग आ गई तो वह पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव

पीड़िता ने खंडवा पुलिस को बताया कि पिपलौद पुलिस स्टेशन इलाके का रहने वाला सलमान पिछले तीन सालों से उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा था. वह उस पर धर्म बदलने और उससे शादी करने का भी दबाव डाल रहा था. महिला की शिकायत के बाद पदमनगर पुलिस ने आरोपी सलमान के खिलाफ रेप, ब्लैकमेल और धार्मिक स्वतंत्रता कानून से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!