दीवार कैसे नहीं गिरेगी? खंडवा सिटी मजिस्ट्रेट और युवक में हुआ विवाद, ढहा दिया अवैध निर्माण

Magistrate Action in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में अवैध निर्माण और बिना अनुमति के बन रही इमारतों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है. शहर के खानशाहवली क्षेत्र में शनिवार को उस समय भारी हंगामा और गहमागहमी की स्थिति बन गई, जब सिटी मजिस्ट्रेट अवैद निर्माण हटाने पहुंचे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और मकान मालिक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा विवाद

मामला शहर के खानशाहवली इलाके का है, जहां फिरोज खान नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था. जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह अपनी टीन के साथ मौके पर पहुंचे और काम रोकने के निर्देश दिए. प्रशासन का सख्त रुख देख निर्माणकर्ता फिरोज खान भड़क गया और उसने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया.

दोनों के बीच हुई नोकझोंक

वायरल वीडियो में सिटी मजिस्ट्रेट और मकान मालिक के बीच जबरदस्त बहस होती दिखाई दे रही है. जब सिटी मजिस्ट्रेट ने दीवार गिराने का निर्देश दिया, तो युवक अड़ गया और चिल्लाकर बोला मैं अपनी दीवार नहीं तोडूंगा. इस पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने सख्त लहजे में उसे फटकार लगाते हुए कहा, दीवार कैसे नहीं गिरेगी. यह कानून है, तेरी कोई जबरदस्ती है क्या. मजिस्ट्रेट से इस कड़े रुख और फटकार के बाद युवक शांत हो गया. प्रशासन की टीम पूर तैयारी के साथ मशीनें लेकर पहुंची थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के तेवर और आदेश के बाद मजदूरों ने हाथों-हाथ ही अवैध दीवार को गिराना शुरू कर दिया, प्रशासन को मशीनों के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ी.

डायवर्जन और अनुमति का पेंच

कार्रवाई के दौरान निर्माणकर्ता ने दलील दी कि जिस कॉलोनी में वह घर बना रहा है, वह अनडायवर्टेड है, और नगर निगम ऐसी जगहों पर निर्माण की अनुमति नहीं देता है. इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि अगर जमीन अनडायवर्टेड है, तो सबसे पहले एसडीएम कार्यालय में डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी करना चाहिए. नियम के खिलाफ जाकर अवैध रूप से निर्माण करना कानून का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

