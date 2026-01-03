Advertisement
दीवार कैसे नहीं गिरेगी? खंडवा सिटी मजिस्ट्रेट और युवक में हुआ विवाद, ढहा दिया अवैध निर्माण

Khandwa News-खंडवा में दो मंजिला इमारत रहने के बाद अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की सख्ती सामने आई है. जिला प्रशासन अब बिना अनुमति और अनुमति के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है. इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान आज सिटी मजिस्ट्रेट और मकान मालिक के बीच गरमा गरम बहस हुई जिसका वीडियो वायरल हो गया.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:38 PM IST
Magistrate Action in Khandwa-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में अवैध निर्माण और बिना अनुमति के बन रही इमारतों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है. शहर के खानशाहवली क्षेत्र में शनिवार को उस समय भारी हंगामा और गहमागहमी की स्थिति बन गई, जब सिटी मजिस्ट्रेट अवैद निर्माण हटाने पहुंचे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और मकान मालिक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा विवाद

मामला शहर के खानशाहवली इलाके का है, जहां फिरोज खान नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था. जब इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह अपनी टीन के साथ मौके पर पहुंचे और काम रोकने के निर्देश दिए. प्रशासन का सख्त रुख देख निर्माणकर्ता फिरोज खान भड़क गया और उसने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया.

दोनों के बीच हुई नोकझोंक

वायरल वीडियो में सिटी मजिस्ट्रेट और मकान मालिक के बीच जबरदस्त बहस होती दिखाई दे रही है. जब सिटी मजिस्ट्रेट ने दीवार गिराने का निर्देश दिया, तो युवक अड़ गया और चिल्लाकर बोला मैं अपनी दीवार नहीं तोडूंगा. इस पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने सख्त लहजे में उसे फटकार लगाते हुए कहा, दीवार कैसे नहीं गिरेगी. यह कानून है, तेरी कोई जबरदस्ती है क्या. मजिस्ट्रेट से इस कड़े रुख और फटकार के बाद युवक शांत हो गया. प्रशासन की टीम पूर तैयारी के साथ मशीनें लेकर पहुंची थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के तेवर और आदेश के बाद मजदूरों ने हाथों-हाथ ही अवैध दीवार को गिराना शुरू कर दिया, प्रशासन को मशीनों के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ी.

डायवर्जन और अनुमति का पेंच

कार्रवाई के दौरान निर्माणकर्ता ने दलील दी कि जिस कॉलोनी में वह घर बना रहा है, वह अनडायवर्टेड है, और नगर निगम ऐसी जगहों पर निर्माण की अनुमति नहीं देता है. इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि अगर जमीन अनडायवर्टेड है, तो सबसे पहले एसडीएम कार्यालय में डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी करना चाहिए. नियम के खिलाफ जाकर अवैध रूप से निर्माण करना कानून का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

