खंडवा स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा, मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, डिब्बे हवा में अटके

Goods Train Derailed Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया. मुंबई से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी खंडवा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के कुछ डिब्बे हवा में लटकते दिखाई दिए. हालांकि, मालगाड़ी के चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया.

मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी

दरअसल, खंडवा स्टेशन के पास देर रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. मुंबई से दिल्ली जा रही इस ट्रेन के कई डिब्बे हवा में लटके नजर आए. हादसे की वजह डिब्बों की औसत से ज्यादा लंबाई बताई जा रही है, जिसकी वजह से मोड़ते समय संतुलन बिगड़ गया. ड्राइवर की सतर्कता से समय रहते ब्रेक लगा दिए गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन खाली होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई. इस घटना से मुंबई-दिल्ली रेल रूट प्रभावित हुआ है और 5 से 6 ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर रोक दिया गया है. रेलवे की टीम पटरी की मरम्मत में जुटी है.

खाली थी मालगाड़ी

जानकारी के अनुसार, इस हादसे के चलते मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों के संचालन में गंभीर बाधा आई है. फिलहाल, मुंबई से दिल्ली की ओर जाने वाली सभी यात्री गाड़ियों को पिछली स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, लगभग 5 से 6 सवारी ट्रेनों को रोका गया है, जो अब ट्रैक की मरम्मत पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ सकेंगी. रेलवे इंजीनियरों और कर्मचारियों की टीम ट्रैक की मरम्मत में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि जिस मालगाड़ी का हादसा हुआ, उसके डिब्बों की लंबाई सामान्य से करीब 7 मीटर अधिक थी. अधिक लंबाई के कारण टर्निंग के दौरान संतुलन बिगड़ गया और ट्रेन पटरी से उतर गई. गनीमत रही कि मालगाड़ी पूरी तरह खाली थी, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

