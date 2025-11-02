खंडवा में इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा बरामद, मालेगांव कनेक्शन पर जांच जारी

Khandwa Madrasa Fake Notes: खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के पैठिया (मछौड़ी रैय्यत) गांव में मदरसे में पढ़ाने वाले मस्जिद के इमाम जुबैर अंसारी के कमरे से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद होने का मामला सामने आया है. इस सिलसिले का भंडाफोड़ तब हुआ जब दो दिन पहले मालेगांव पुलिस ने ज़ुबैर और उसके एक साथी को 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ लिया था. मालेगांव की वह गिरफ्तारी और वीडियो देखकर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जावर पुलिस मौके पर पहुंची और नकली नोट व अन्य सामग्री जब्त कर ली.

पुलिस ने इमामबाड़ा के ऊपर बने कमरे की तलाशी में कुल 19 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. जिनमें से लगभग 3 लाख रुपये के नोट बिना कटे हुए पाए गए. वहां से नकली नोट काटने की मशीन और नकली नोट छापने के काम में उपयोग होने वाली कागज की आपूर्ति भी मिली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जुबैर को करीब तीन महीने पहले बुरहानपुर से इमामत के लिए नियुक्त किया गया था और पास में नई मस्जिद का निर्माण चल रहा था, जबकि इमामबाड़े में नमाज का सिलसिला भी जारी था.

महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं तार

वहीं जांच में यह भी पता चला है कि इस पूरे नेटवर्क के तार महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए खंडवा पुलिस ने मालेगांव पुलिस से संपर्क कर सहयोग मांगा है. मौके से अलग-अलग थैलों में रखे नकली नोटों के साथ साथ प्रेस से जुड़ी मशीनें और कागज जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि यदि कोई बड़ा नेटवर्क पाया जाता है तो उसे भी तोड़ा जाएगा. फिलहाल मालेगांव पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और खंडवा पुलिस बाकी तथ्यों की पड़ताल कर रही है. (रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा)

