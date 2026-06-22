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Khandwa MLA News: खंडवा विधायक कंचन तनवे ने कॉलेज पहुंचकर एमएसडब्ल्यू परीक्षा का पहला पेपर दिया. उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा है. पहले उन्होंने तीन वर्षीय बीएसडब्ल्यू कोर्स पूरा किया और अब वे मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए और शिक्षा जीवनभर चलने वाली प्रक्रिया है.
वहीं विधायक कंचन तनवे ने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रथम वर्ष की परीक्षा में हिस्सा लिया. आज उनका सामाजिक सामूहिक कार्य विषय का पेपर था. उन्होंने बताया कि वे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचीं और अन्य विद्यार्थियों की तरह निर्धारित सीट पर बैठकर परीक्षा दी. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ जिम्मेदारियों को भी संतुलित करना चाहिए.
क्या बोली विधायक कंचन?
विधायक कंचन तनवे ने आगे बताया कि शादी से पहले वे आठवीं तक ही पढ़ी थीं. उन्होंने कहा कि पति और ससुराल के सहयोग से उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की. इसके बाद वे जनपद पंचायत अध्यक्ष बनीं और बाद में विधायक निर्वाचित हुईं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और पढ़ाई नहीं छोड़ी.
पढ़ाई की कोई उम्र नहीं
वहीं विधायक का कहना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की प्रक्रिया जीवनभर चलती रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें दोबारा शिक्षा की ओर लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है.
MLA की बेटियों को सलाह
उन्होंने कहा, आज मुझे खुशी है कि विधायक होने के बावजूद मैं एसएन कॉलेज में परीक्षा देने आई हूं. बीएसडब्ल्यू पूरा करने के बाद अब मैं एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष का पहला पेपर दे रही हूं. शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसलिए सभी को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. खासकर बेटियों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें दो परिवारों का नाम रोशन करना होता है.
क्या है एमएसडब्ल्यू कोर्स?
दरअसल, MSW का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ सोशल वर्क (Master of Social Work) होता है. यह एक समाज सेवा और कल्याण के क्षेत्र में पोस्टग्रेजुएट डिग्री है. मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई दो साल की होती है, जिसे चार सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है. इसकी पढ़ाई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (आर्ट्स, साइंस, कॉर्मस आदि) में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है.
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