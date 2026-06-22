वहीं विधायक कंचन तनवे ने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रथम वर्ष की परीक्षा में हिस्सा लिया. आज उनका सामाजिक सामूहिक कार्य विषय का पेपर था. उन्होंने बताया कि वे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचीं और अन्य विद्यार्थियों की तरह निर्धारित सीट पर बैठकर परीक्षा दी. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ जिम्मेदारियों को भी संतुलित करना चाहिए.



क्या बोली विधायक कंचन?

विधायक कंचन तनवे ने आगे बताया कि शादी से पहले वे आठवीं तक ही पढ़ी थीं. उन्होंने कहा कि पति और ससुराल के सहयोग से उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की. इसके बाद वे जनपद पंचायत अध्यक्ष बनीं और बाद में विधायक निर्वाचित हुईं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और पढ़ाई नहीं छोड़ी.



पढ़ाई की कोई उम्र नहीं

वहीं विधायक का कहना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की प्रक्रिया जीवनभर चलती रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें दोबारा शिक्षा की ओर लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है.