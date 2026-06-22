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विधायक बनने के बाद भी नहीं छोड़ी पढ़ाई, कंचन तनवे ने दिया MSW का पहला पेपर

MLA Kanchan Tanve News: खंडवा विधायक कंचन तनवे ने एमएसडब्ल्यू प्रथम वर्ष की परीक्षा का पहला पेपर दिया. आठवीं तक पढ़ाई के बाद उन्होंने शिक्षा दोबारा शुरू की. विधायक बनने के बावजूद पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने खासकर बेटियों को शिक्षा का महत्व समझाया.

Written ByPramod SinhaEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 22, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:32 PM IST
विधायक बनने के बाद भी नहीं छोड़ी पढ़ाई, कंचन तनवे ने दिया MSW का पहला पेपर

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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