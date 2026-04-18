साली के प्यार में पागल हुआ जीजा! सास और साले की हत्या की, डोली से पहले उठा दी अर्थियां

Khandwa News-खंडवा में सड़क हादसे का मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. यह सड़क हादसा नहीं बल्कि सोचा समझी साजिश के तहत प्लान किया गया हत्याकांड था. आरोपी ने थार से कार को तीन बार टक्कर मारी थी और फिर गाड़ी से धक्का देकर उसे खंती में धकेल दिया था.
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Murder Over Affair With Sali-मध्यप्रदेश के खंडवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 अप्रैल को हुआ सड़क हादसे का मामला हत्या निकला है. साली के प्यार में पागल जीजा ने कार सवार परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी. 12 सालों के अफेयर के बाद साली की शादी को लेकर जीजा नाराज था. आरोपी जीजा ने अपनी थार से कार को तीन बार टक्कर मारकर खंती में धकेल दिया था. इस हादसे में पूर्व सरपंच सुमनबाई और उनके बैटे सौरभ राठौर की मौत हो गई थी. वहीं का सवार तीन लोग घायल हुए, जिनमें साली सारिका भी शामिल है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
जीजा और साली के बीच था अफेयर
पुलिस के अनुसार, लवकुश राठौर और सारिका के बीच पिछले 12 सालों से अफेयर था. लवकुश की शादी सारिका की ममेरी बहन से हुई थी. आरोपी जीजा लवकुश साली सारिका से 10 साल बड़ा है और दो बच्चों का पिता है. अफेयर के चलते सारिका बहन के बहाने कई दिन तक उनके घर रहती थी. हर त्योहार भी अपने जीजा के साथ ही मनाती थी.
परिवार ने तय की शादी
सारिका और लवकुश के रिश्ते से परिवार लंबे समय तक अनजान रहा. लेकिन जब दोनों के अफेयर का खुलासा हुआ तब परिवार ने सारिका का रिश्ता बड़वानी जिले के रहने वाले युवक से तय कर दिया. 5 मई को दोनों की शादी थी, लेकिन लवकुश और सारिका इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. लवकुश ने सारिका को अपने साथ रखने का फैसला किया था.
परिवार को खत्म करने की रची साजिश
सारिका का शादी तय होन के बाद लवकुश नाराज हो गया. परिवार की पाबंदियों ने उसके गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. उसने परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली. 16 अप्रैल के दिन जब परिवार अपनी कार से सिंगाजी धाम जा रहा था, तभी लवकुश ने कार को टक्कर मार दी. फिर 3 बार कार को लगातार टक्कर मारी और फिर खंती में धकेल दिया. सारिका ने ही लवकुश को लोकेशन दी थी. इस साजिश में सारिका भी शिकार हो गई. वह अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है.
परिवार जा रहा था थाने
मूंदी टीआई राजेंद्र नरवरिया के अनुसार, सारिका और उसका परिवार उस समय थाना ही आ रहा था. परिवार लवकुश के खिलाफ केस दर्ज कराने वाला था. इस घटना से दो दिन पहले लवकुश ने डायल 112 को फोन लगाकर सूचना दी थी कि सारिका को घर में कैद करके रखा है और उसकी जबरन शादी कराई जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन कुछ ऐसा सामने नहीं आया था. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
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