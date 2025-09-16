नाम बताया लक्ष्मीकांत मिश्रा, पिटाई हुई तो कहने लगा 'अल्लाह-अल्लाह', ट्रेन में पकड़े गए चोर की कारस्तानी जान पीट लेंगे माथा!

MP News: मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां यात्रियों की शिकायत पर एक चोर को पकड़ा गया है. बताया गया कि चोर अपने दूसरे साथियों के साथ ट्रेन के ए.सी कोच में घुस यात्री बन लोगों के पर्स-बैग चोरी कर रहा था.
Khandwa Crime News: खंडवा में ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने एक चोर को बैग चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. यात्रियों ने बताया कि पकड़े गए चोर के साथ उसके दो साथी भी शामिल है जो अभी फरार है. यात्रियों ने इस चोर की पिटाई की और हाथ बांधकर भुसावल से खंडवा तक लाए. घटना मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन की है जहां चालीस गांव से तीन चोर यात्री बन ट्रेन के ए.सी. कोच में घुसे थे.
क्या है पूरा मामला
पूरी घटना मुंबई से वाराणसी जा रही 22178 महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई जहां यात्रियों ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. चोर पहले AC कोच के B6 बोगी में घुसे फिर वहां से महिला का बैग लेकर भाग रहे थे. इसी दौरान सजग यात्रियों ने चोर को पकड़ लिया. आरोपी चोर के साथ उसके दो साथी और थे जिन्होंने भी यात्रियों का सामान चुराया हैं लेकिन वे फरार हो गए.
जीआरपी पुलिस के हवाले चोर
यात्रियों ने पकड़े गए चोर को भुसावल से 150 किमी दूर खंडवा स्टेशन पर मौजूद जीआरपी पुलिस को सौंप दिया. पुलिस को सौंपने से पहले यात्रियों से चोर की खूब पिटाई की और उसे ट्रेन में बांधे रखा. यात्रियों ने बताया कि कई यात्रियों के बैग-पर्स चोरी हुए हैं. फरार चोरों ने जिस समान की चोरी की है वो नहीं मिला हालांकि पकड़े गए चोर के पास से महिला का पर्स बरामद किया गया है.
चोर कहता रहा अल्लाह..अल्लाह
यात्रियों ने चोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने अपनी पहचान पंडित के रूप में बताई वहीं पिटाई होते वक्त वो बार-बार अल्लाह..अल्लाह कह रहा था. पुलिस के गिरफ्त में आए इस चोर ने अपना नाम अभिजीत लक्ष्मीकांत मिश्रा बताया है जो यूपी के सुल्तानपुर का निवासी है. चोर ने इस पूरे वारदात को झूठा बताया है. पुलिस ने यात्रियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा
