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एमपी में बड़ी सियासी उठा-पटक! जयस-बाप-कांग्रेस के 25 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल

Khandwa Politics News: खंडवा में बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जहां जयस, बाप और कांग्रेस पार्टी के दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:49 PM IST
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Khandwa Politics News
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MP politics News: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. वहीं 12 अप्रैल को खंडवा जिले में कांग्रेस, जयस समेत बहुजन आजाद पार्टी के दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इन सभी नेताओं-पदाधिकारियों ने पंधाना से बीजेपी विधायक छाया मोरे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं. इस दौरान बीजेपी के इंदौर संभाग के तमाम नेताओं-कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है. 

बता दें कि खंडवा जिले के बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की टोपी और गमछा पहनकर पार्टी की रीति-नीति पर काम करने का संकल्प भी लिया. इन सभी पदाधिकारियों के बीजेपी में शामिल होने से पंधाना विधानसभा में बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है. 

वहीं पंधाना की विधायक छाया मोरे ने ZEE Media से बात करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि विधानसभा के युवा सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ मंत्र से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. अन्य दलों में जहां आपसी खींचतान देखने को मिलती है, वहीं भाजपा सभी वर्गों गरीब, किसान और युवाओं को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आज देश ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और क्षेत्र के सभी युवाओं को बधाई देते हुए उन्होंने अपील की कि वे पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें.

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बीजेपी में शामिल दुर्गेश
वहीं जयस के जिला प्रभारी रह चुके दुर्गेश वास्कले ने बताया कि आज सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जॉइनिंग लेने आए हैं. भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को देखते हुए, सभी को एक साथ रखकर परिवार की तरह व्यवहार किया जाता है. हमारा एक छोटा सा गांव था, जहां आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पांच किलोमीटर का रोड बना. इसे देखते हुए हम सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं.

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