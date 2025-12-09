सानिया ने निखिल से रचाई शादी, सात फेरे लेते ही बन गई 'सती;' पारिवारिक विरोध के बावजूद नहीं बदला निर्णय

Muslim girl marries Hindu boy in Khandwa: खंडवा में आज बेहद ही अलग नज़ारा देखने को मिला. खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आज एक और मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवक से विवाह रचाया है. हिंदू धर्म में विवाह रचाने के बाद सानिया अली अब सती बन गई हैं. सानिया ने बताया कि इस्लाम धर्म की होने के बावजूद वह हिंदू धर्म और संस्कृति से काफी प्रभावित रही हैं.

सानिया ने निखिल से रचाई शादी

सानिया खंडवा जिले के गुड्डी गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से निखिल कोचले संग सात फेरे लिए हैं. विवाह के बाद सानिया ने अपना नाम भी बदल लिया है. अब वह सती कोचले नाम से पहचानी जाएँगी. महादेव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से दोनों का विवाह संपन्न हुआ है.

हिंदू धर्म संस्कृति से थी प्रभावित

सानिया अली और निखिल दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को पहचानते थे. सानिया बचपन से ही हिंदू रीति-रिवाज, त्योहारों और धर्म-संस्कृति से प्रभावित थीं. सानिया ने दो महीने मथुरा में बिताए हैं. वहीं पर उन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है और सनातन धर्म संस्कृति को समझा है. वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने अपने साथी निखिल कोचले से विवाह करने का निर्णय लिया. परिवार वालों ने विरोध किया लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहीं.

मुस्लिम युवतियां हैं हिंदू धर्म से प्रभावित

महादेवगढ़ मंदिर में पंडितों के द्वारा दोनों की शादी संपन्न कराई गई है. मंदिर के संयोजक अशोक पालीवाल ने बताया कि ऐसी बहुत सी मुस्लिम युवक-युवतियां सनातन धर्म संस्कृति से प्रभावित हैं और वे स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जीना चाहते हैं. सानिया ने भी यही किया; उसने अपनी स्वेच्छा के अनुसार सात फेरे लिए हैं. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

