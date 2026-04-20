रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बनकर हुई विदाई, अग्नि को साक्षी मान अजय संग लिए सात फेरे, जय श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी!

Khandwa news: मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है. यहां अनोखी शादी देखने को मिली है जहां मुस्लिम युवती को घर वापसी कराकर हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न किया गया है. युवती राजस्थान की रहने वाली है जिसने एमपी में अपने वैवाहिक जिंदगी की शुरूआत की है. युवती की शादी भोपाल के अजय से हुई है जो राजस्थान में कार्यरत है. विवाह के दौरान जय श्रीराम और बजरंग बली के जयकारे लगाए जा रहे थे.

हिंदू रीति-रिवाज से शादी

युवती की पहचान रुखसार के रूप में हुई है जिसने भोपाल के अजय से शादी रचाई है. दोनों ने विधि-विधान से सात फेरे लिए और जन्मों-जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया. विवाह से पहले युवती की घर वापसी कराई गई थी जिसके बाद उसका नाम रुखसार से राधिका हुआ और अग्नि को साक्षी मानकर राधिका ने अपनी नई जिंदगी की शुरूआत की.

सनातन धर्म से है लगाव

मीडिया से बातचीत के दौरान रूखसार ने बताया कि उसे सनातन धर्म से लगाव है और अपनी मर्जी से उसने ये शादी रचाई है. सुना है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्य शुभ और मंगल माने जाते हैं तो हमने भी इसी दिन अपने वैवाहिक जिंदगी की शुरूआत करने का फैसला लिया है. रूखसार ने बताया कि उसके परिजन इस शादी के खिलाफ है जिसकी वजह से शादी समारोह में कोई भी शामिल नहीं हुआ.

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मिल रही धमकियां

रूखसार ने आगे बताया कि उसे उसका परिवार धमकी दे रहा है. परिवार इस शादी से खुश नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इस शादी से ऐतराज है. उसने प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है ताकी वो और अजय दोनों अपने वैवाहिक जीवन को सुरक्षित तरीके से शुरू कर सकें. बरहाल, इस शादी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर एकत्रित किया है. वहीं मंदिर प्रबंधन ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की है.

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