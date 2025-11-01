Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2984216
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुंडन कराया...जनेऊ पहना! महादेवगढ़ मंदिर में मोहम्मद बना ‘महादेव’; अब तक 14 मुस्लिम युवाओं ने अपनाया सनातन धर्म

Khandwa Religious Conversion: खंडवा में देवउठनी एकादशी पर अमलपुरा के रहने वाले मुस्लिम युवक मोहम्मद खान ने सनातन धर्म अपनाया. महादेवगढ़ मंदिर में विधि-विधान के साथ उनका धर्म परिवर्तन कर नया नाम ‘महादेव’ रखा गया. मंदिर समिति ने बताया कि अब तक 14 मुस्लिम युवक यहां घर वापसी कर चुके हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्लिम युवक की सनातन में वापसी
स्लिम युवक की सनातन में वापसी

Sanatan Dharma: खंडवा में देवउठनी एकादशी के मौके पर आज एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म में घर वापसी की. अमलपुरा के रहने वाले मोहम्मद खान ने महादेवगढ़ मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष पूरे विधि-विधान के साथ सनातन में प्रवेश लिया. मंदिर समिति के पंडितों ने पंचामृत से स्नान करवा कर, मुंडन करवाकर और मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन कराकर उसे ग्रहस्थ धर्म में पुनःस्थापित किया. आज से मोहम्मद खान का नया नाम महादेव हो गया और मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मिलकर उसका स्वागत किया.

महादेवगढ़ मंदिर के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि जिन्हें यह महसूस होता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनमें घर वापसी की चाह जगती है और ऐसे लोगों के लिए मंदिर हमेशा खुले हैं. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति से शुरू हुई घर वापसी की यह श्रृंखला जारी है. तब से कई युवक लौट चुके हैं. फिरोज अब राहुल बना, आदिल अब आदित्य बना, मस्जिद के इमाम का बेटा मुस्तफा अब मारुति नंदन है और इमरान अब ईश्वर बन चुका है. आज एकादशी पर मोहम्मद से महादेव का रूपांतरण हुआ.

हिंदू धर्म से लगाव था
मंदिर में उपस्थित लोगों ने महादेव बने युवक को स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दीं, जिन लोग पहले से ही सनातन में वापसी कर चुके थे वे भी मौजूद रहे. महादेव उर्फ मोहम्मद ने कहा कि बचपन से ही उसे हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति से लगाव था, इसलिए उसने यह घर वापसी का निर्णय लिया. मंदिर समिति ने बताया कि इस तरह के फैसलों का स्वागत किया जाता है और पूरा समुदाय नए सदस्य के सुखद जीवन की कामना कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

khandwa news

Trending news

ratlam religious conversion case
रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा! हर महीने पास्टर को मिलते थे 80 हजार रुपये
indore news
CCTV में कैद खौफनाक नजारा! इंदौर में युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर काटा हंगामा
bhopal news
भोपाल गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 सहयोगियों के साथ इनामी बदमाश गिरफ्तार
betul news
रात में रहें अलर्ट! ठंड आते ही घर में घुस रहा ये खतरनाक सांप,बैतूल में मचा हड़कंप
mp news
रतलाम धर्मांतरण रैकेट की जड़ें केरल तक फैली, पास्टर गॉडविन लेता था 60 हजार सैलरी
chhattisgarh news
भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा..छत्तीसगढ़ में रामभद्राचार्य का तीखा बयान
mp news today
MP में आज दीपोत्सव पर्व का आयोजन, खरगोन में कुत्ते का आतंक, पढ़ें 1 नवंबर की खबरें
indore news
MP में बडी मात्रा में अवैध शराब ज़ब्त; इंदौर से मांडव ले जाई जा रही थी खेप
chhattisgarh news
नशे में धुत दोस्तों ने दोस्त को रेलिंग से लटकाया, बाल पकड़कर लगाए थप्पड़ पर थप्पड़
mp news
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, पेट्रोल खत्म....108 पर आ रहे ऐसे फर्जी कॉल, 1500 घंटे बर्बाद