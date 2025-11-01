मुंडन कराया...जनेऊ पहना! महादेवगढ़ मंदिर में मोहम्मद बना ‘महादेव’; अब तक 14 मुस्लिम युवाओं ने अपनाया सनातन धर्म

Khandwa Religious Conversion: खंडवा में देवउठनी एकादशी पर अमलपुरा के रहने वाले मुस्लिम युवक मोहम्मद खान ने सनातन धर्म अपनाया. महादेवगढ़ मंदिर में विधि-विधान के साथ उनका धर्म परिवर्तन कर नया नाम ‘महादेव’ रखा गया. मंदिर समिति ने बताया कि अब तक 14 मुस्लिम युवक यहां घर वापसी कर चुके हैं.
Trending Photos
Sanatan Dharma: खंडवा में देवउठनी एकादशी के मौके पर आज एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म में घर वापसी की. अमलपुरा के रहने वाले मोहम्मद खान ने महादेवगढ़ मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष पूरे विधि-विधान के साथ सनातन में प्रवेश लिया. मंदिर समिति के पंडितों ने पंचामृत से स्नान करवा कर, मुंडन करवाकर और मंत्रोच्चारण के साथ हवन-पूजन कराकर उसे ग्रहस्थ धर्म में पुनःस्थापित किया. आज से मोहम्मद खान का नया नाम महादेव हो गया और मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मिलकर उसका स्वागत किया.
महादेवगढ़ मंदिर के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि जिन्हें यह महसूस होता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनमें घर वापसी की चाह जगती है और ऐसे लोगों के लिए मंदिर हमेशा खुले हैं. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति से शुरू हुई घर वापसी की यह श्रृंखला जारी है. तब से कई युवक लौट चुके हैं. फिरोज अब राहुल बना, आदिल अब आदित्य बना, मस्जिद के इमाम का बेटा मुस्तफा अब मारुति नंदन है और इमरान अब ईश्वर बन चुका है. आज एकादशी पर मोहम्मद से महादेव का रूपांतरण हुआ.
हिंदू धर्म से लगाव था
मंदिर में उपस्थित लोगों ने महादेव बने युवक को स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दीं, जिन लोग पहले से ही सनातन में वापसी कर चुके थे वे भी मौजूद रहे. महादेव उर्फ मोहम्मद ने कहा कि बचपन से ही उसे हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति से लगाव था, इसलिए उसने यह घर वापसी का निर्णय लिया. मंदिर समिति ने बताया कि इस तरह के फैसलों का स्वागत किया जाता है और पूरा समुदाय नए सदस्य के सुखद जीवन की कामना कर रहा है.
रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!