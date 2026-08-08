मटन कोल्हापुरी में चूहा मिलने से हड़कंप, खंडवा का होटल सील, जांच के लिए सैंपल भेजे

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Khandwa Hotel News: खंडवा शहर में एक होटल से खरीदे गए नॉनवेज खाने में मरा हुआ चूहा निकलने से हड़कंप मच गया. मामला सुर्खियों में आने के बाद शिकायत पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया है. कहारवाड़ी क्षेत्र स्थित बिस्मिल्लाह होटल पहुंचकर सैंपल लिए गए और कार्रवाई की गई. साथ ही होटल का वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर उसे सील कर दिया गया.
दरअसल, खानशाहवली क्षेत्र के एक परिवार ने शुक्रवार रात शहर के कहारवाड़ी क्षेत्र स्थित होटल बिस्मिल्लाह से मटन कोल्हापुरी मंगवाया था. घर पहुंचकर जब परिवार खाना खाने बैठा तो एक बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियां शुरू हो गईं. परिजन तुरंत सतर्क हुए और खाने की जांच की. जांच के दौरान मटन कोल्हापुरी के अंदर कथित तौर पर मरे हुए चूहे के अवशेष दिखाई दिए. वहीं, परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चूहे का आधा शरीर गायब था, लेकिन पूंछ और शरीर के बाकी हिस्से मटन में साफ नजर आ रहे थे. यह देखकर घर में मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए. इधर, बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का उपचार शुरू किया. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और परिवार होटल पर कार्रवाई की मांग कर रहा है.
होटल को सील करने की कार्रवाई
इस घटना के बाद पीड़ित युवक इरफान खान ने सीएम हेल्पलाइन पर मामले की शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही उनकी टीम ने संबंधित होटल में जांच की है. यहां से मटन कोल्हापुरी और अन्य खाने-पीने की चीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. साथ ही खाद्य अधिकारी ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि खाने में मिला पदार्थ वास्तव में क्या था. उन्होंने साफ किया कि अगर सैंपल जांच में फेल होता है तो होटल संचालक के खिलाफ एफएसएसएआई एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. यहां वैध फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं मिलने पर होटल को सील करने की कार्रवाई की गई.
होटल को बदनाम करने की साजिश
होटल संचालक अकील शाह का कहना है कि वे बीते 25 सालों से सभी नियमों का पालन करते हुए होटल संचालित कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि यह उनके होटल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने माना कि होटल के लाइसेंस की अवधि 2025 में खत्म हो गई थी, जिसे वह रिन्यू नहीं कर पाए. फिलहाल प्रक्रिया में है, लेकिन जिस खाने की बात की जा रही है, वह होटल में आए ग्राहकों ने भी खाया और उन्होंने स्वयं भी खाया था. किसी को कोई परेशानी नहीं हुई. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी.
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