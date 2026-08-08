मटन कोल्हापुरी में चूहा मिलने से हड़कंप, खंडवा का होटल सील, जांच के लिए सैंपल भेजे

दरअसल, खानशाहवली क्षेत्र के एक परिवार ने शुक्रवार रात शहर के कहारवाड़ी क्षेत्र स्थित होटल बिस्मिल्लाह से मटन कोल्हापुरी मंगवाया था. घर पहुंचकर जब परिवार खाना खाने बैठा तो एक बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियां शुरू हो गईं. परिजन तुरंत सतर्क हुए और खाने की जांच की. जांच के दौरान मटन कोल्हापुरी के अंदर कथित तौर पर मरे हुए चूहे के अवशेष दिखाई दिए. वहीं, परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चूहे का आधा शरीर गायब था, लेकिन पूंछ और शरीर के बाकी हिस्से मटन में साफ नजर आ रहे थे. यह देखकर घर में मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए. इधर, बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का उपचार शुरू किया. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और परिवार होटल पर कार्रवाई की मांग कर रहा है.