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मटन कोल्हापुरी में चूहा मिलने से हड़कंप, खंडवा का होटल सील, जांच के लिए सैंपल भेजे

Khandwa News: खंडवा के एक होटल से मंगाए गए मटन कोल्हापुरी में कथित तौर पर मरे चूहे के अवशेष मिलने के बाद हड़कंप मच गया. शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिए और वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर होटल सील कर दिया.

Written ByPramod SinhaEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:27 PM IST
मटन कोल्हापुरी में चूहा मिलने से हड़कंप, खंडवा का होटल सील, जांच के लिए सैंपल भेजे
Image Credit: AI Generated Images

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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