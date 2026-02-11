भतीजी ने विधवा चाची और अपने पति की बनाई अश्लील फोटो, फिर दुनिया को दिखाई वही गंदी तस्वीरें; वजह जानकर सन्न रह जाएगा दिमाग

MP News: खंडवा से अजीबो-गरीब घटना सामने आई है जहां एक महिला ने अपनी चाची को बदनाम करन के लिए ऐसा पेंतरा अपनाया कि चाची की पूरी जिंदगी तहस-नहस हो गई. आरोपी महिला ने AI की मदद से पीड़िता की अश्लील फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करती थी.
Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. AI कितनी घातक हगो सकती है और किस हद तक किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है ये इस खबर से साफ पता चल जाएगा. दरअसल, खंडवा की एक विधवा महिला ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच शिकायत दर्ज कराई कि कोई उसकी अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है. ऐसा करने वाला कौन है नहीं पता लेकिन आरोपी का कहना है कि अगर समाज में अपनी बदनामी नहीं करानी है तो इसके बदले में 50 हजार देने होंगे. पीड़िता ने पैसे ट्रांसफर भी कराए लेकिन आरोपी की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही. जब पुलिस ने आरोपी का पता लगाया तो जो नाम सामने आया वो सुनकर खुद पुलिस भी दंग है.
बदनामी रोकने की रकम 50 हजार
कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची विधवा महिला ने रोते-रोते अपनी परेशानी बताई. उसने कहा कि उसे नहीं पता कि ये कौन कर रहा और क्यों कर रहा है लेकिन पूरे समाज में उसके चरित्र पर दाग लगाया जा रहा है. उसकी अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है. इसी तरह की और तस्वीरें डालने का दबाव बनाकर 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है. जब पुलिस ने इस ममाले की जांच की तो पता चला कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि विधवा महिला की रिश्तेदार है.
चाची को बदनाम करने का इरादा
पुलिस ने साइबर तकनिक की मदद से पता लगाया कि भोपाल में रहने वाली राखी कपाड़िया नाम की महिला शाहरुख नाम के युवक के मोबाइल से फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील तस्वीर पोस्ट रही है. पीड़िता, राखी कपाड़िया की रिश्ते में चाची लगती है. राखी का कहना है कि वो चाची को समाज में बदनाम करना चाहती है इसलिए उसने ऐसा तरीका अपनाया है.
पति और चाची के बीच संबंध का शक
राखी ने बताया कि उसे शक है कि उसके पति सुदामा और चाची के बीच में संबंध है. इस वजह से उसने सुदामा और विधवा चाची के फोटो लेकर उन्हें ए आई के जरिए अश्लील तस्वीरों में बदला और फर्जी अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल करने लगी. हैरानी की बात तो ये है कि राखी खुद अपने पति के साथ न रहकर अपने बॉयफ्रेंड शाहरुख के साथ रहती है. राखी ने शाहरुख के मोबाइल में अपनी सिम डालकर 10 फर्जी अकाउंट बनाएं और एक अकाउंट से चाची को बदनाम करती. फिलहाल पुलिस ने राखी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा
